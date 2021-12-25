UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сухость кожи и слабость: диетолог предостерегла от дефицита жира и пояснила, как его не допустить

Автор: Ольвия Агаркова

В погоне за стройной фигурой, многие избегают жиров в рационе и обходят их десятой дорогой. Но правильна ли такая тактика и к чему она может привести?

Диетолог Ольга Безуглая в Instagram перечислила проблемы, с которыми можно столкнуться, лишив себя возможности питаться полноценно.

Дефицит пищевых жиров редко встречается у здоровых людей, которые придерживаются сбалансированного питания. Однако есть ряд ситуаций, когда мы можем встречать дефицит жиров, например:

  • расстройства пищевого поведения;
  • резекция толстой кишки (колэктомия);
  • воспалительное заболевание кишечника;
  • панкреатическая недостаточность.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы не получаете достаточно жиров с пищей, некоторые биологические процессы в вашем организме могут не работать:

Дефицит витаминов, в первую очередь, жирорастворимых A, D, E и K;

Изменение состояния кожи, в частности жалобы на сухость кожи, ведь жир является неотъемлемой частью структуры клеток кожи и помогает коже поддерживать свой водный барьер;

Выпадение волос. Жировые молекулы в вашем теле, называемые простагландинами, способствуют росту волос.Потребление слишком малого количества незаменимых жиров может изменить текстуру ваших волос;



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Астения: слабость, сонливость;

Частые недомогания. Строгое ограничение потребления жиров может ослабить вашу иммунную систему и привести к более частым заболеваниям.

Превалирование “правильных” жиров в Вашем рационе способно обеспечить противовоспалительный вектор (Омега 3 индекс).

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила правильно питаться в праздники, чтобы не набрать лишнего.

Читайте LITE в Google News
диетологЗдоровое питание