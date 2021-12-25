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Сухість шкіри і слабкість: дієтолог застерегла від дефіциту жиру і пояснила, як його не допустити

Автор: Ольвія Агаркова

У гонитві за стрункою фігурою, багато хто уникає жирів в раціоні і обходить їх десятою дорогою. Але чи правильна така тактика і до чого вона може привести?

Дієтолог Ольга Безугла в Instagram перерахувала проблеми, з якими можна зіткнутися, позбавивши себе можливості харчуватися повноцінно.

Дефіцит харчових жирів рідко зустрічається у здорових людей, які дотримуються збалансованого харчування. Однак є ряд ситуацій, коли ми можемо зустрічати дефіцит жирів, наприклад:

  • розлади харчової поведінки;
  • резекція товстої кишки (колектомія);
  • запальне захворювання кишечника;
  • панкреатична недостатність.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви не отримуєте достатньо жирів з їжею, деякі біологічні процеси у вашому організмі можуть не працювати:

Дефіцит вітамінів, в першу чергу, жиророзчинних A, D, E і K;

Зміна стану шкіри, зокрема скарги на сухість шкіри, адже жир є невід'ємною частиною структури клітин шкіри і допомагає шкірі підтримувати свій водний бар'єр;

Випадіння волосся. Жирові молекули у вашому тілі, звані простагландинами, сприяють росту волосся.Споживання занадто малої кількості незамінних жирів може змінити текстуру вашого волосся;



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Астенія: слабкість, сонливість;

Часті нездужання. Суворе обмеження споживання жирів може послабити вашу імунну систему і привести до більш частих захворювань.

Превалювання "правильних" жирів у вашому раціоні здатне забезпечити протизапальний вектор (Омега 3 Індекс).

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно харчуватися в свята, щоб не набрати зайвого.

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дієтологЗдорове харчування