Суп с гречневым молоком: телекулинар дал рецепт первого блюда, которым вы точно удивите гостей

Кто-то отказывается от мяса по этическим соображениям. Кто-то - из-за медицинских показаний. А кто-то соблюдает Рождественский пост, который начался на днях.
Если вы в числе тех, кто ест постные блюда, предлагаем приготовить картофельный суп с гречневым молоком по рецепту Александра Громлюка - участника шоу "Адская кухня" на "Новом канале".
Для приготовления блюда, которое точно удивит гостей, вам понадобятся:
Лук и чеснок очищаем, мелко нарезаем и обжариваем в сотейнике с толстым дном.
Картофель очищаем и нарезаем. Добавляем в сотейник. Вливаем воду или овощной бульон. Провариваем до мягкости.
Взбиваем до состояния пюре. Добавляем альтернативное молоко. Прекрасно подойдет гречневое, соевое или миндальное.
Доводим до вкуса солью и перцем.
Перед подачей посыпаем блюдо зеленью, можно еще добавить сухарики.
Суп с гречневым молоком (фото: unsplash.com)
Приятного аппетита!
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