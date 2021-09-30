Без таблеток: нутрициолог назвала три лучших средства от головной боли

Один из самых частых запросов нутрициологам - головная боль. Головные боли могут быть настолько изнуряющими, что выключают из жизни на несколько часов, а некоторых - на целые дни.
Причины могут быть разные, индивидуальные у всех. Важно понять вашу, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.
Это может быть стресс, обезвоживание, напряжение в шейном отделе, зацикленные по кругу негативные мысли, гипоксия, дефицит магния, высокое кровяное давление, аллергия на некоторые продукты, которые регулярно встречаются в вашем рационе.
В зависимости от причины, будут разными и подходы к избавлению от боли: помощь остеопата, смена питания, работа с нервной системой.
Я не верю в спасительную таблетку от всего и подходящую всем, но, согласно большому количеству исследований, все же есть средства, которые могут облегчить боль почти любой этиологии. Конечно, это не отменяет необходимость искать изначальную причину боли.
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Пероральный прием магния помогает снизить частоту и интенсивность приступов мигрени. Речь идет не о единоразовом приеме магния, а о профилактическом курсе. 600 мг цитрата магния в день, минимум 12 недель.
Предполагается, что магний обладает ярко выраженным влиянием на работу кровеносных сосудов и нейрогенные механизмы у пациентов.
Также можно использовать глицинат и малат магния.
2000-6000 МЕ в день, минимум 12 недель.
Профилактический прием витамина D (4000 МЕ в день) в течение 24 недель снизил частоту мигрени и длительность головной боли у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет по сравнению с плацебо.
В группе, принимавшей витамин D, у 29% пациентов наблюдалось снижение количества мигрени как минимум на 50% по сравнению с 3% в группе плацебо.
100-400 мг в день, минимум 12 недель.
В группе женщин, которые не находятся в менопаузе, подверженных эпизодическим мигреням, принимающих коэнзим Q10, отмечено уменьшение частоты, тяжести и продолжительности мигрени по сравнению с плацебо.
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