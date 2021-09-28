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Укрепит иммунитет: нутрициолог назвала мощный источник кальция для всей семьи

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 19:02
Укрепит иммунитет: нутрициолог назвала мощный источник кальция для всей семьи Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Весной, в течение примерно трех недель, длится сокогон. И биохакеры всего мира ищут возможность получить этот уникальный дар природы - березовый сок.

Если заморозить сок, то даже осенью можно получать важные микронутриенты. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Стакан березового сока в день пополняет наш организм запасом калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, меди. Поскольку в состав березового сока входят ферменты и биологические стимуляторы - он укрепляет иммунитет. Дубильные вещества березового сока оказывают противовоспалительное действие.

Укрепит иммунитет: нутрициолог назвала мощный источник кальция для всей семьиБерезовый сок особенно любят биохакеры (фото: pexels.com)

Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро

В чем польза березового сока

  • В состав березового сока входят органические кислоты, ферменты и вещества, обладающие высокой антимикробной активностью (фитонциды).
  • Также немало в березовом соке и минеральных элементов, в которых нуждается ослабленный гиповитаминозом организм.
  • Системный прием березового сока оказывает мощное тонизирующее действие. Если выпивать 100-200мл березового сока в день, исчезнет сонливость, подавленность, усталость.
  • Березовый сок стимулирует функцию почек, он способствует выделению мочевой кислоты, усиливает диурез.
  • Березовый сок укрепляет силы во время и после перенесенных инфекций.
  • Его также рекомендуется пить при кожных проблемах - экземе, лишае, фурункулезе.
  • Березовым соком полощут горло при ангине, доказана его польза при комплексном лечении головной боли, бронхоспазм-легочных заболеваний, болезни суставов.
  • Березовый сок очищает кровь и выводит токсические вещества, поэтому реальна польза березового сока при интоксикациях организма.
  • Полезен детям, беременным, можно на ГВ.

Раньше нутрициолог рассказала, откуда на самом деле берутся камни в почках.

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