Укрепит иммунитет: нутрициолог назвала мощный источник кальция для всей семьи
Весной, в течение примерно трех недель, длится сокогон. И биохакеры всего мира ищут возможность получить этот уникальный дар природы - березовый сок.
Если заморозить сок, то даже осенью можно получать важные микронутриенты. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.
Стакан березового сока в день пополняет наш организм запасом калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, меди. Поскольку в состав березового сока входят ферменты и биологические стимуляторы - он укрепляет иммунитет. Дубильные вещества березового сока оказывают противовоспалительное действие.
Березовый сок особенно любят биохакеры (фото: pexels.com)
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В чем польза березового сока
- В состав березового сока входят органические кислоты, ферменты и вещества, обладающие высокой антимикробной активностью (фитонциды).
- Также немало в березовом соке и минеральных элементов, в которых нуждается ослабленный гиповитаминозом организм.
- Системный прием березового сока оказывает мощное тонизирующее действие. Если выпивать 100-200мл березового сока в день, исчезнет сонливость, подавленность, усталость.
- Березовый сок стимулирует функцию почек, он способствует выделению мочевой кислоты, усиливает диурез.
- Березовый сок укрепляет силы во время и после перенесенных инфекций.
- Его также рекомендуется пить при кожных проблемах - экземе, лишае, фурункулезе.
- Березовым соком полощут горло при ангине, доказана его польза при комплексном лечении головной боли, бронхоспазм-легочных заболеваний, болезни суставов.
- Березовый сок очищает кровь и выводит токсические вещества, поэтому реальна польза березового сока при интоксикациях организма.
- Полезен детям, беременным, можно на ГВ.
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