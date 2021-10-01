Без таблеток: нутрициолог рассказала, как легко наладить и улучшить сон
Стресс и бессонница в последнее время встречаются среди людей самого разного возраста. Но есть один простой способ наладить сон и улучшить его качество - и он доступен каждому.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог, специалист по естественному оздоровлению и омоложению, Вероника Хуснутдинова.
Регулярное принятие ванн не только помогает расслабиться, но и профилактирует серьезные заболевания (фото: pexels.com)
Вот что говорят современные иссследования:
- Японские ученные на протяжении 20-ти лет наблюдали за 30 000 человек и выяснили, что регулярный прием ванн снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28%.
- Те, кто принимал теплые или горячие ванны "почти каждый день", получали наибольшую сердечно-сосудистую защиту по сравнению с теми, кто принимал ванны только раз в неделю. Интересно, что температура воды при этом не имела значения.
- Также ученые выяснили, что те, кто принимает ванну каждый день, имеют на 25% меньший риск инсульта по сравнению с людьми, которые купались 0-2 раза в неделю.
Важно - горячие ванны могут вызвать головокружение и проблемы у людей с низким давлением, и рекомендуют принимать теплые, а не горячие ванны.
- Ванна перед сном помогает наладить проблему, с которой в последнее время сталкиваются все больше людей: она повышает качество сна, особенно - у пожилых людей.
Сон снова станет спокойным (фото: pexels.com)
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Кроме того, принятие ванн также:
1. улучшает работу дыхательной системы
2. снижает уровень воспаления в организме
3. стимулирует выработку серотонина (гормона удовольствия)
4. улучшает кровоток, насыщает ткани и органы кислородом
Те люди, которые предпочитают ванны принятию душа, меньше подвержены:
- усталости
- стрессу
- кожным заболеваниям
- депрессии и унынию
и испытывают меньше
- напряжения и беспокойства
- гнева и раздражительности
Добавьте в ванную пару капель эфирного масла (фото: pexels.com)
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Как извлечь максимум от принятия ванн
1. Добавьте 500-1000 гр соли эпсома в воду для обогащения магнием и детокса. Ванна с солью эпсома помогает также вырабатывать адекватный инсулиновый ответ.
2. Избегайте использования коммерческих бомб, пены для ванн. Они содержат синтетические ароматизаторы, ассоциированые с гормональными дисбалансами, астмой и даже определенными видами рака.
3. Перед растворением капните на соль эпсома несколько капель натурального эфирного масла лаванды - для максимального расслабления и наслаждения.
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