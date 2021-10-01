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Без таблеток: нутриціолог розповіла, як легко налагодити та поліпшити сон

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П'ятниця 01 жовтня 2021 20:01
Без таблеток: нутриціолог розповіла, як легко налагодити та поліпшити сон Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стрес і безсоння останнім часом зустрічаються серед людей різного віку. Але є один простий спосіб налагодити сон і поліпшити його якість - і він доступний кожному.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог, фахівець з природного оздоровлення та омолодження, Вероніка Хуснутдінова.

Без таблеток: нутриціолог розповіла, як легко налагодити та поліпшити сонРегулярне прийняття ванн не тільки допомагає розслабитися, але і профілактує серйозні захворювання (фото: pexels.com)

Ось що говорять сучасні дослідження:

  • Японські вчені протягом 20-ти років спостерігали за 30 000 чоловік і з'ясували, що регулярний прийом ванн знижує ризик серцево-судинних захворювань на 28%.
  • Ті, хто приймав теплі або гарячі ванни "майже кожен день", отримували найбільшу серцево-судинну захист в порівнянні з тими, хто приймав ванни тільки раз на тиждень. Цікаво, що температура води при цьому не мала значення.
  • Також вчені з'ясували, що ті, хто приймає ванну кожен день, мають на 25% менший ризик інсульту в порівнянні з людьми, які купалися 0-2 рази на тиждень.

Важливо: гарячі ванни можуть викликати запаморочення і проблеми у людей з низьким тиском, і рекомендують приймати теплі, а не гарячі ванни.

  • Ванна перед сном допомагає налагодити проблему, з якою останнім часом стикаються все більше людей: вона підвищує якість сну, особливо - у літніх людей.

Без таблеток: нутриціолог розповіла, як легко налагодити та поліпшити сонСон знову стане спокійним (фото: pexels.com)

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Крім того, прийняття ванн також:

1. покращує роботу дихальної системи

2. знижує рівень запалення в організмі

3. стимулює вироблення серотоніну (гормону задоволення)

4. покращує кровотік, насичує тканини і органи киснем

Ті люди, які люблять ванни більше, нід душ, менше схильні до:

  • утоми
  • стресу
  • шкірних захворювань
  • депресії і зневіри

і відчувають менше

  • напруги і занепокоєння
  • гніву і дратівливості

Без таблеток: нутриціолог розповіла, як легко налагодити та поліпшити сонДодайте у ванну пару крапель ефірного масла (фото: pexels.com)

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Як витягти максимум від прийняття ванн

1. Додайте 500-1000 гр солі Епсома в воду для збагачення магнієм і детокса. Ванна з сіллю Епсома допомагає також виробляти адекватну інсулінову відповідь.

2. Уникайте використання комерційних бомб, піни для ванн. Вони містять синтетичні ароматизатори, асоційовані з гормональними дисбалансами, астмою і навіть певними видами раку.

3. Перед розчиненням капніть на сіль Епсома кілька крапель натурального ефірного масла лаванди - для максимального розслаблення і насолоди.

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