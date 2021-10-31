Тартар из авокадо с креветками: нутрициолог дала пошаговый рецепт полезного для всей семьи блюда
Задачка не из простых: что приготовить на ужин к приходу гостей или чем порадовать родных на выходных, чтобы было вкусно, полезно, питательно?
Нутрициолог Анна Макарова предложила свой вариант, она поделилась в своем Instagram рецептом тартара из авокадо с креветками.
Я всегда - за простые блюда из ингредиентов с высокой питательной ценностью. Поэтому мой выбор - тартар из авокадо с креветками.
Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Авокадо и креветки - отменная пара с гармоничным вкусом. И уж если налегать на жиры, то исключительно на полезные: 10 из 15 г жирных кислот в авокадо являются мононенасыщенными.
Помимо того, авокадо источник клетчатки, витаминов группы В, К и Е, магния. А в сочетании с полноценным белком (креветки), томатами и зеленью делает это блюдо сбалансированным.
Калорийность на 100 г - 196 ккал
- белки - 9 г
- жиры - 16,2 г
- углеводы - 3,5 г
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Тартар из авокадо с креветками: пошаговый рецепт
Нам понадобится:
- спелый авокадо - 1 шт.,
- лайм (можно заметить на лимон) - 1 / 2 шт.,
- креветки (можно заменить на крабовое мясо или крабовые палочки) - 150 г,
- вяленые томаты (или свежие помидоры, например 2-3 шт. черри) - 15 г,
- оливковое масло - 1-2 ст. л.,
- кинза (или петрушка) - 1-2 веточки,
- соль, перец, специи - по вкусу.
Приготовление:
- Замороженные креветки залить кипятком, добавить специи по вкусу и оставить на пять минут, затем очистить. Можно взять уже готовые в рассоле.
- Разрезать на две половинки авокадо, удалить косточку, ложкой отделить мякоть от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Щедро сбрызнуть соком лайма.
Авокадо, помидоры, лимон - полезно и просто (фото: pexels.com)
- Вяленые томаты мелко нарезать (со свежих удалить кожицу и слить лишнюю жидкость). Отправить к авокадо.
- Приправить солью, перцем и оливковым маслом, добавить измельченную кинзу (или петрушку), все перемешать - тартар готов!
Как подавать: на тарелку порционно выложить тартар, сверху выложить креветки, немного поперчив и посыпав любимыми специями.
Будьте здоровыми и никогда не голодайте!
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