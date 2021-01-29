Точка над i: нутрициолог рассказала, нужно или нет завтракать

Все знают, как зимой может меняться и "прыгать" настроение, оказывается, причина тому иногда - банальная нехватка витаминов. Это легко поправить, правильно подобрав продукты к столу.
Специалист по питанию с 10-летним стажем Надя Андреева недавно дала подробный список, с которым стоит зайти в супермаркет: полезные, вкусные продукты - скажите "прощай!" сезонной депрессии.
Также Надя ответила на вечный вопрос, над которым спорят диетологи, врачи и нутрициологи: есть или не есть завтрак.
"Завтрак - пожалуй, одна из самых неоднозначных тем, обсуждаемых в кругах нутрициологов, диетологов и биохакеров. И мнения очень часто расходятся", - сказала Надя.
Она уверена: то, что мы едим на завтрак, состояние наших нервной и гормональной систем, уровень нашей физической нагрузки и стресса, время года, а также время, прошедшее с момента последнего приема пищи и пробуждения, - все это может сильно влиять на наше решение, когда дело касается завтрака.
"Проблема с гипотезой, что завтрак - самый важный прием пищи, заключается в том, что она направляет людей к ментальности "существует только один правильный способ питаться". Но истина, как всегда, многогранна - и для каждого человека и ситуации может выглядеть по-разному", - поставила точку над i в вечном споре Надя.
Она подчеркнула, что одним из важных факторов, который может помочь решить задачку по поводу завтрака - это уровень голода человека.
"Хотите ли вы есть рано утром? Подразумевается, что вы умеете слушать потребности своего тела и умеете правильно их интерпретировать.
Не все будут голодными к 7 часам утра и нет одного рецепта идеального начала дня", - рассказала Андреева, подчеркнув, что завтрак нужен тому, кто чувствует голод, а не всем и в обязательном порядке.
Завтракать или не завтракать - выбор за вами, уверена Андреева.
"Не верьте в догмы, поскольку ваш организм уникален, у вас может быть уникальный рацион. Не позволяйте никому убедить вас в том, что ваш успех будет зависеть от одного приема пищи или определенного времени еды", - написала Надя.
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