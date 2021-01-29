Точка над i: нутрициолог рассказала, нужно или нет завтракать

Все знают, как зимой может меняться и "прыгать" настроение, оказывается, причина тому иногда - банальная нехватка витаминов. Это легко поправить, правильно подобрав продукты к столу.

Специалист по питанию с 10-летним стажем Надя Андреева недавно дала подробный список, с которым стоит зайти в супермаркет: полезные, вкусные продукты - скажите "прощай!" сезонной депрессии.

Также Надя ответила на вечный вопрос, над которым спорят диетологи, врачи и нутрициологи: есть или не есть завтрак.

"Завтрак - пожалуй, одна из самых неоднозначных тем, обсуждаемых в кругах нутрициологов, диетологов и биохакеров. И мнения очень часто расходятся", - сказала Надя.

Она уверена: то, что мы едим на завтрак, состояние наших нервной и гормональной систем, уровень нашей физической нагрузки и стресса, время года, а также время, прошедшее с момента последнего приема пищи и пробуждения, - все это может сильно влиять на наше решение, когда дело касается завтрака.

"Проблема с гипотезой, что завтрак - самый важный прием пищи, заключается в том, что она направляет людей к ментальности "существует только один правильный способ питаться". Но истина, как всегда, многогранна - и для каждого человека и ситуации может выглядеть по-разному", - поставила точку над i в вечном споре Надя.



Она подчеркнула, что одним из важных факторов, который может помочь решить задачку по поводу завтрака - это уровень голода человека.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Хотите ли вы есть рано утром? Подразумевается, что вы умеете слушать потребности своего тела и умеете правильно их интерпретировать.

Если вы голодны, но привыкли игнорировать это чувство, а потом срываться на сладкое после обеда, это говорит о том, что вам еще нужно развивать контакт между телом и умом.

Если существуют поведенческие причины, по которым вы хотите завтракать (например, он заряжает вас энергией, вы меньше срываетесь на сладкое после обеда, или улучшается ваша концентрация), то это хорошие причины для раннего приема пищи.

Если же это кажется вынужденной мерой, вызывает у вас вялость и вы, наоборот, переедаете в течение дня, то нет необходимости есть через силу только ради факта приема пищи.

Не все будут голодными к 7 часам утра и нет одного рецепта идеального начала дня", - рассказала Андреева, подчеркнув, что завтрак нужен тому, кто чувствует голод, а не всем и в обязательном порядке.

Завтракать или не завтракать - выбор за вами, уверена Андреева.

"Не верьте в догмы, поскольку ваш организм уникален, у вас может быть уникальный рацион. Не позволяйте никому убедить вас в том, что ваш успех будет зависеть от одного приема пищи или определенного времени еды", - написала Надя.



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