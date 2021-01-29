Точка над i: нутриціолог розповіла, потрібно чи ні снідати

Всі знають, як взимку може змінюватися і "стрибати" настрій, виявляється, причина тому іноді - банальна нестача вітамінів. Це легко поправити, правильно підібравши продукти до столу.
Фахівець з харчування із 10-річним стажем Надя Андрєєва нещодавно дала докладний список, з яким варто зайти в супермаркет: корисні, смачні продукти - скажіть "прощай!" сезонної депресії.
Також Надя відповіла на вічне питання, над яким сперечаються дієтологи, лікарі та нутриціології: їсти чи не їсти сніданок.
"Сніданок - мабуть, одна з найбільш неоднозначних тем, що обговорюються у колах нутриціології, дієтологів і біохакерів. І думки дуже часто розходяться", - сказала Надя.
Вона впевнена: те, що ми їмо на сніданок, стан наших нервової і гормональної систем, рівень нашої фізичного навантаження і стресу, пора року, а також час, що минув з моменту останнього прийому їжі і пробудження, - все це може сильно впливати на наше рішення, коли справа стосується сніданку.
"Проблема з гіпотезою, що сніданок - найважливіший прийом їжі, полягає в тому, що вона направляє людей до ментальності "існує лише один правильний спосіб харчуватися". Але істина, як завжди, багатогранна - і для кожної людини і ситуації може виглядати по-різному", - поставила крапку над i в вічній суперечці Надя.
Вона підкреслила, що одним з важливих факторів, який може допомогти вирішити задачку з приводу сніданку - це рівень голоду людини.
"Чи хочете ви їсти рано вранці? Мається на увазі, що ви вмієте слухати потреби свого тіла і вмієте правильно їх інтерпретувати.
Не всі голодні з самого ранку - і нема ідеального рецепту початку дня", - розповіла Андрєєва, підкресливши, що сніданок потрібен тому, хто відчуває голод, а не всім і в обов'язковому порядку.
Снідати або не снідати - вибір за вами, впевнена Андрєєва.
"Не вірте в догми, оскільки ваш організм унікальний, у вас може бути унікальний раціон. Не дозволяйте нікому переконати вас у тому, що ваш успіх залежатиме від одного прийому їжі або певного часу їжі", - написала Надя.
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