Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно

Очень важно наладить работу ЖКТ перед чисткой (фото: pexels.com)

Не делайте это самостоятельно! Не проводите противопаразитарные программы без помощи специалиста. Ни себе, ни, тем более, детям. Это опасно для здоровья. Объяснить, почему?

Какой вред несут паразиты, находясь в организме человека:

конкурируют с нами в борьбе за питательные вещества. Они любят витамины, которые мы принимаем. Они воруют глюкозу, именно поэтому нас так тянет на сладкое,

они провоцируют развитие различных заболеваний, в том числе, онкологию,

в процессе своей жизнедеятельности они выделяют огромное количество токсинов, нейротоксинов, которые приводят к той самой хронической усталости.

Так вот, количество этих токсинов увеличивается в разы, когда паразиты гибнут.

На ЖКТ может обрушиться шквал токсинов (фото: pexels.com)

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А что произойдет, если выпить таблетку от "глистов" без подготовки ЖКТ?

Во-первых, эти препараты очень токсичны сами по себе. Если печень здорова, то такой эксперимент может пройти без побочных эффектов. Во-вторых, однократного применения не достаточно. Нужна схема приема. Принимая однократно, можно убить взрослую особь, а личинки останутся живыми. Через 2-3 недели они превратятся в полноценного паразита - и процесс начнется заново. В-третьих, если таблетка подействует, паразиты погибнут, а ЖКТ не справится с токсической нагрузкой? Если у ребенка запоры, представьте, что будет? Сильнейшая интоксикация, крапивница, рвота, да все что угодно! У взрослых тоже такое бывает. Мне рассказывали о таких своих "впечатлениях".

Поэтому очень важно сделать грамотную подготовку для ЖКТ перед проведением противопаразитарной программы.