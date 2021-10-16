Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно

В интернете полно советов, как почиститься от паразитов в домашних условиях. Разнообразные специалисты учат, что нужно для этого использовать, от таблеток до настоек. Но оказывается, самостоятельно этим заниматься нельзя, так как можно всерьез навредить организму.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.
Не делайте это самостоятельно! Не проводите противопаразитарные программы без помощи специалиста. Ни себе, ни, тем более, детям. Это опасно для здоровья. Объяснить, почему?
конкурируют с нами в борьбе за питательные вещества. Они любят витамины, которые мы принимаем. Они воруют глюкозу, именно поэтому нас так тянет на сладкое,
они провоцируют развитие различных заболеваний, в том числе, онкологию,
Так вот, количество этих токсинов увеличивается в разы, когда паразиты гибнут.
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А что произойдет, если выпить таблетку от "глистов" без подготовки ЖКТ?
Поэтому очень важно сделать грамотную подготовку для ЖКТ перед проведением противопаразитарной программы.
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