Найсильніша інтоксикація: дієтолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійно

В інтернеті повно порад, як почиститися від паразитів в домашніх умовах. Різноманітні фахівці вчать, що потрібно для цього використовувати, від таблеток до настоянок. Але виявляється, самостійно цим займатися не варто, бо можна всерйоз нашкодити організму.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог та дієтолог Марина Сергєєва.
Не робіть це самостійно! Не проводьте протипаразитарні програми без допомоги фахівця. Ні собі, ні, тим більше, дітям. Це небезпечно для здоров'я. Пояснити, чому?
Так ось, кількість цих токсинів збільшується в рази, коли паразити гинуть.
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А що станеться, якщо випити таблетку від "глистів" без підготовки шлунково-кишкового тракту?
Тому дуже важливо зробити грамотну підготовку для шлунково-кишкового тракту перед проведенням протипаразитарної програми.
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