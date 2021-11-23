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Топ-10 простых принципов: нутрициолог рассказала, как легко улучшить пищеварение

Автор: Татьяна Турчаникова

Вопрос о плохой работе ЖКТ - один из самых частых, по признанию специалистов по питанию.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как наладить здоровое пищеварение при помощи простого чек-листа.

Чай на основе трав тоже способен поддержать пищеварение, но проконсультируйтесь с врачом (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Топ-10 принципов здорового пищеварения

  1. Сидеть при употреблении пищи прямо, не сутулиться, не ставить ноги выше пояса (это профилактика рефлюкса).
  2. Убирать телефон и любые гаджеты во время еды (при просмотре контента вырабатывается кортизол, который негативно влияет на пищеварение).
  3. Есть свежеприготовленную пищу (максимум - на второй день). Далее пища начинает разлагаться и становится тяжелой для пищеварения.
  4. Жевать каждую ложку пищи минимум 20-25 раз (эта привычка вырабатывается не меньше 90 дней, но она -суперпомощница ферментам).
  5. Пить теплую горячеватую воду перед едой, не пить и не запивать холодным.
  6. Не есть за 2 часа до сна (лучше всего до 19:00).
  7. Соблюдать режим принятия пищи - есть в одно и то же время, 3 раза в день, соблюдая "окна" примерно в 4 часа.
  8. Между ужином и завтраком должно проходить не менее 12 часов.
  9. Не засыпать, не принимать душ после еды - это ослабляет пищеварение.
  10. Использовать специи.

Отметьте для себя, сколько пунктов вы соблюдаете. Если не все - начните налаживать пищеварение именно с них. И спустя две недели обратите внимание, видите ли результат.

Раньше нутрициолог рассказала о простом средстве от кашля, которое поможет и без лекарств.

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