Топ-5 способов уменьшить тягу к вредной еде

1. Добавьте белок и клетчатку в свой рацион.

Продукты, богатые белком и клетчаткой, дают хорошее чувство сытости, требуют больше времени для переваривания, и могут снизить тягу пищи благодаря физиологии пищеварения.



2. Пейте воду.

Вода в течение дня и особенно перед едой может помочь Вам уменьшить аппетит. Достаточно часто, мы можем путать жажду с голодом, когда наше тело фактически обезвожено, поэтому, если вы чувствуете голод между приемами пищи, достаточно стакана воды.





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Всегда завтракайте.

Независимо от того, насколько Вы любите или не любите, нужно постараться сформировать привычку завтракать. Пропуск завтрака может влиять на показатели метаболизма, углеводного обмена и Вашу приверженность поесть в течении дня и выбор продуктов для этого. Это часто приводит к нездоровому выбору пищи. Завтрак, богатій клетчаткой и белком, поможет контролировать уровень сахара в крови и предотвращать желание что-то съесть в течение дня.



4. Здоровый сон.

Лишение сна имеет много отрицательных воздействий на организм, включая увеличение гормонов голода, которые заставляют вас желать перекус в течение дня. Каждый час бодрствования после полуночи приводит к неосознанному увеличению потреблению на 150-200 ккал на следующий день. Недостаточный сон вызывает повышение уровня горелина и может также сделать вас более устойчивыми к инсулину. В то же время гормон лептин, выделяемый жировыми клетками,и который подавляет аппетит, сильно зависит от количества сна.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Практикуйте разнообразие в пище.

В ряде научных исследований дефицит питательных веществ может влиять на тягу к определенным продуктам, это случается, когда наш рацион достаточно однообразен и превалируют длительные привычки выбора одних и тех же продуктов или блюд. Практикуя здоровое разнообразие в Вашем рационе, вы сможете обеспечить себе доступ большинства микро и макронутриентов и профилактировать дефицит.