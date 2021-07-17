Топ-5 способів зменшити тягу до шкідливої їжі

1. Додайте білок і клітковину в свій раціон.

Продукти, багаті білком і клітковиною, дають гарне відчуття ситості, вимагають більше часу для перетравлення, і можуть знизити тягу їжі завдяки фізіології травлення.



2. Пийте воду.

Вода протягом дня і особливо перед їжею може допомогти вам зменшити апетит. Досить часто, ми можемо плутати спрагу з голодом, коли наше тіло фактично зневоднене, тому, якщо ви відчуваєте голод між прийомами їжі, досить склянки води.





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3. Завжди снідайте.

Незалежно від того, наскільки ви любите або не любите, потрібно постаратися сформувати звичку снідати. Пропуск сніданку може впливати на показники метаболізму, вуглеводного обміну і Вашу прихильність поїсти протягом дня і вибір продуктів для цього. Це часто призводить до нездорового вибору їжі. Сніданок, багатий клітковиною і білком, допоможе контролювати рівень цукру в крові і запобігати бажання щось з'їсти протягом дня.



4. Здоровий сон.

Позбавлення сну має багато негативних впливів на організм, включаючи збільшення гормонів голоду, які змушують вас бажати перекусити протягом дня. Щогодини неспання після півночі призводить до неусвідомленого збільшення споживання на 150-200 ккал на наступний день. Недостатній сон викликає підвищення рівня гореліну і може також зробити вас більш стійкими до інсуліну. У той же час гормон лептин, що виділяється жировими клітинами,і який пригнічує апетит, сильно залежить від кількості сну.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Практикуйте різноманітність у їжі.

У ряді наукових досліджень дефіцит поживних речовин може впливати на тягу до певних продуктів, це трапляється, коли наш раціон досить одноманітний і превалюють тривалі звички вибору одних і тих же продуктів або страв. Практикуючи здорову різноманітність у вашому раціоні ,ви зможете забезпечити собі доступ більшості мікро і макронутрієнтів і профілактувати дефіцит.