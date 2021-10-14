Топ-5 важных советов: нутрициолог рассказала, как правильно худеть после 40

Многие отмечают, что после 40 лет вес быстро набирается, а сбросить его сложнее, чем раньше. Вроде бы делаешь все тоже самое, но привычные методы перестают срабатывать.

Это можно объяснить физиологией нашего организма, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова. Она дала топ-5 простых, но важных советов, как правильно худеть в таком случае.

Как правильно худеть (фото: pexels.com)

При этом важно понимать, что главный виновник набора веса независимо от возраста - переедание. Что же нужно делать?

Топ-5 советов: как правильно худеть после 40

Уменьшайте порции. Но никаких низкокалорийных диет! Помните, что при сильном снижении калорийности становится сложнее получать все необходимые питательные вещества (ПВ). При этом витамины, минералы, клетчатка и другие нутриенты в этом возрасте начинают играть еще большее значение, чем в юности.

Чтобы получать максимум ПВ, акцентируйтесь на качестве рациона - меньше очищенных круп, переработанных продуктов, сладостей, сладких газировок, соков и т.д.

Рацион минимум на 80% должен состоять из продуктов с максимально высокой плотностью ПВ - овощей, фруктов, бобовых, ц/з круп, постного мяса и молочных продуктов с низким процентом жирности. С этими продуктами вы получите максимум ПВ, но при этом не выйдете за рамки нужной калорийности.

- овощей, фруктов, бобовых, ц/з круп, постного мяса и молочных продуктов с низким процентом жирности. С этими продуктами вы получите максимум ПВ, но при этом не выйдете за рамки нужной калорийности. Следите, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество белка. После 40 лет синтез белка в нашем организме снижается, и потребность в нем может уменьшаться.

Напоминаю, белок является основным строительным материалом, который участвует в обновлении тканей, в образовании ферментов, гормонов. Благодаря белку мы теряем вес за счет жировой массы, сохраняя драгоценную мышечную.

С перееданиями лучше завязать (фото: pexels.com)

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Хотите избежать набора лишних килограммов или избавиться от появившихся, подключайте физическую активность. Да, без этого никуда. Силовые тренировки способствуют сохранению / увеличению мышечной массы и более активному сжиганию жира. К тому же, тренировки помогают не только удерживать вес в норме, но и не терять упругость.

Да, без этого никуда. Силовые тренировки способствуют сохранению / увеличению мышечной массы и более активному сжиганию жира. К тому же, тренировки помогают не только удерживать вес в норме, но и не терять упругость. Чтобы после 40 лет получать видимые результаты и удерживать их в долгосрочной перспективе, сбалансированный рацион и физическая нагрузка должны быть грамотно продуманными и взвешенными.

Совет от меня - обращайтесь за помощью к специалисту по здоровому питанию. Вместе с ним вы быстрее и безошибочно достигните своей цели.