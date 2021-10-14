Топ-5 важливих порад: нутриціолог розповіла, як правильно худнути після 40
Багато хто відзначає, що після 40 років вага швидко набирається, а скинути її складніше, ніж раніше. Начебто робиш все теж саме, але звичні методи перестають спрацьовувати.
Це можна пояснити фізіологією нашого організму, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона дала топ-5 простих, але важливих порад, як правильно худнути в такому випадку.
Як правильно худнути (фото: pexels.com)
При цьому важливо розуміти, що головний винуватець набору ваги незалежно від віку - переїдання. Що ж потрібно робити?
Топ-5 порад: як правильно худнути після 40
- Зменшуйте порції. Але ніяких низькокалорійних дієт! Пам'ятайте, що при сильному зниженні калорійності стає складніше отримувати всі необхідні поживні речовини (ПВ). При цьому вітаміни, мінерали, клітковина та інші нутрієнти в цьому віці починають грати ще більше значення, ніж в юності.
Щоб отримувати максимум ПВ, акцентуйтеся на якості раціону - менше очищених круп, перероблених продуктів, солодощів, солодких газованих напоїв, соків і т. д.
- Раціон мінімум на 80% повинен складатися з продуктів з максимально високою щільністю ПВ - овочів, фруктів, бобових, ц/з круп, пісного м'яса і молочних продуктів з низьким відсотком жирності. З цими продуктами ви отримаєте максимум ПВ, але при цьому не вийдете за рамки потрібної калорійності.
- Слідкуйте, щоб в раціоні була присутня достатня кількість білка. Після 40 років синтез білка в нашому організмі знижується, і потреба в ньому може зменшуватися.
Нагадую, білок є основним будівельним матеріалом, який бере участь в оновленні тканин, в утворенні ферментів, гормонів. Завдяки білку ми втрачаємо вагу за рахунок жирової маси, зберігаючи дорогоцінну м'язову.
З переїданнями краще зав'язати (фото: pexels.com)
Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організму
- Хочете уникнути набору зайвих кілограмів, підключайте фізичну активність. Так, без цього нікуди. Силові тренування сприяють збереженню / збільшенню м'язової маси і більш активному спалюванню жиру. До того ж, тренування допомагають не тільки утримувати вагу в нормі, але і не втрачати пружність.
- Щоб після 40 років отримувати видимі результати і утримувати їх в довгостроковій перспективі, збалансований раціон і фізичне навантаження повинні бути грамотно продуманими і зваженими.
Порада від мене - звертайтеся за допомогою до фахівця зі здорового харчування. Разом з ним ви швидше і безпомилково досягнете своєї мети.
Раніше нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагу після схуднення.