Топ-5 важливих порад: нутриціолог розповіла, як правильно худнути після 40

Багато хто відзначає, що після 40 років вага швидко набирається, а скинути її складніше, ніж раніше. Начебто робиш все теж саме, але звичні методи перестають спрацьовувати.

Це можна пояснити фізіологією нашого організму, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона дала топ-5 простих, але важливих порад, як правильно худнути в такому випадку.

Як правильно худнути (фото: pexels.com)

При цьому важливо розуміти, що головний винуватець набору ваги незалежно від віку - переїдання. Що ж потрібно робити?

Топ-5 порад: як правильно худнути після 40

Зменшуйте порції. Але ніяких низькокалорійних дієт! Пам'ятайте, що при сильному зниженні калорійності стає складніше отримувати всі необхідні поживні речовини (ПВ). При цьому вітаміни, мінерали, клітковина та інші нутрієнти в цьому віці починають грати ще більше значення, ніж в юності.

Щоб отримувати максимум ПВ, акцентуйтеся на якості раціону - менше очищених круп, перероблених продуктів, солодощів, солодких газованих напоїв, соків і т. д.

Раціон мінімум на 80% повинен складатися з продуктів з максимально високою щільністю ПВ - овочів, фруктів, бобових, ц/з круп, пісного м'яса і молочних продуктів з низьким відсотком жирності. З цими продуктами ви отримаєте максимум ПВ, але при цьому не вийдете за рамки потрібної калорійності.

- овочів, фруктів, бобових, ц/з круп, пісного м'яса і молочних продуктів з низьким відсотком жирності. З цими продуктами ви отримаєте максимум ПВ, але при цьому не вийдете за рамки потрібної калорійності. Слідкуйте, щоб в раціоні була присутня достатня кількість білка. Після 40 років синтез білка в нашому організмі знижується, і потреба в ньому може зменшуватися.

Нагадую, білок є основним будівельним матеріалом, який бере участь в оновленні тканин, в утворенні ферментів, гормонів. Завдяки білку ми втрачаємо вагу за рахунок жирової маси, зберігаючи дорогоцінну м'язову.

З переїданнями краще зав'язати (фото: pexels.com)

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Хочете уникнути набору зайвих кілограмів, підключайте фізичну активність. Так, без цього нікуди. Силові тренування сприяють збереженню / збільшенню м'язової маси і більш активному спалюванню жиру. До того ж, тренування допомагають не тільки утримувати вагу в нормі, але і не втрачати пружність.

Так, без цього нікуди. Силові тренування сприяють збереженню / збільшенню м'язової маси і більш активному спалюванню жиру. До того ж, тренування допомагають не тільки утримувати вагу в нормі, але і не втрачати пружність. Щоб після 40 років отримувати видимі результати і утримувати їх в довгостроковій перспективі, збалансований раціон і фізичне навантаження повинні бути грамотно продуманими і зваженими.

Порада від мене - звертайтеся за допомогою до фахівця зі здорового харчування. Разом з ним ви швидше і безпомилково досягнете своєї мети.