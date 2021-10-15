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Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условиях

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Пятница 15 октября 2021 20:06
Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условиях Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кандида - это дрожжеподобная инфекция. Она устойчива к большинству фармацевтических препаратов.

Поэтому нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала простую схему из восьми шагов, с чего начать избавление от кандиды в домашних условиях и натуральным способом.

Если не отклоняться от плана, реультаты можно заметить достаточно быстро.

Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условияхВода с лимоном натощак (фото: pexels.com)

При разрастании кандиды нутрициолог рекомендует:

1. Убрать из рациона все, что содержит природный и промышленный сахар, быстрые углеводы, глютен, все рафинированные и молочные продукты.

2. Утром пить воду с лимоном для повышения уровня соляной кислоты.

3. Добавить в рацион кокосовое масло - есть исследования, которые свидетельствуют о противогрибковом эффекте кокосового масла. Просто добавляйте качественное органическое кокосовое масло прямого отжима в еду, которую вы готовите.

3. Также эффективно работает MCT масло. Им можно заправлять салаты, добавлять в каши и супы.

5. Пропить курсом чай из коры муравьиного дерева.

6. В течение 2-3 недель ежедневно пить по чайной ложке масло черного тмина.

7. Несколько раз в неделю добавлять в напитки молотые корки граната.

8. Включайте в рацион продукты, способствующие снижению роста кандиды: грейпфрут, чеснок, кислые ягоды, зелень в каждый прием пищи, ежедневно - зеленые соки, специи и травы: имбирь, гвоздика, тимьян, ромашка, листья березы.

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Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условияхЯгоды (фото: pexels.com)

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Для поддержки печени выберете одно из нижеперечисленных средств:

  • сок лопуха
  • артишок
  • тыквенное масло
  • расторопша
  • лецитин
  • корень одуванчика
  • репешок

В налаживании микробиоты всегда помогают расслабляющие техники - медитация, занятия йогой, пилатес, рисование, прогулки на природе, плавание или любые другие занятия, которые приносят вам радость.

Раньше нутрициолог назвала мощное природное средство от осенних простуд.

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