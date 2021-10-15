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Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовах

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П'ятниця 15 жовтня 2021 20:06
Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовах Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кандида - це дріжджоподібна інфекція. Вона стійка до більшості фармацевтичних препаратів.

Тому нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram дала просту схему з восьми кроків, з чого почати позбавлення від кандиди в домашніх умовах та природнім шляхом.

Якщо не відхилятися від плану, реультати можна помітити досить швидко.

Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовахВода з лимоном натщесерце (фото: pexels.com)

При розростанні кандиди нутриціолог рекомендує:

1. Прибрати з раціону все, що містить природний і промисловий цукор, швидкі вуглеводи, глютен, всі рафіновані і молочні продукти.

2. Вранці пити воду з лимоном для підвищення рівня соляної кислоти.

3. Додати в раціон кокосове масло - є дослідження, які свідчать про протигрибковий ефект кокосового масла. Просто додайте якісне органічне кокосове масло прямого віджиму в їжу, яку ви готуєте.

3. Також ефективно працює MCT масло. Ним можна заправляти салати, додавати в каші і супи.

5. Пропити курсом чай з кори мурашиного дерева.

6. Протягом 2-3 тижнів щодня пити по чайній ложці масло чорного кмину.

7. Кілька разів на тиждень додавати в напої мелені кірки граната.

8. Включайте в раціон продукти, що сприяють зниженню зростання кандиди: грейпфрут, часник, кислі ягоди, зелень у кожен прийом їжі, щодня - зелені соки, спеції і трави: імбир, гвоздика, чебрець, ромашка, листя берези.

Поліпшити обмін речовин: нутриціолог назвала топ корисних продуктів для підшлункової залози

Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовахЯгоди (фото: pexels.com)

Мікотоксини та пестициди: нутриціолог розповіла, чому не можна пити багато кави

Для підтримки печінки оберіть один з нижчеперелічених засобів:

  • сік лопуха
  • артишок
  • гарбузова олія
  • розторопша
  • лецитин
  • корінь кульбаби
  • репешок

У налагодженні мікробіоти завжди допомагають розслаблюючі техніки - медитація, заняття йогою, пілатес, малювання, прогулянки на природі, плавання або будь-які інші заняття, які приносять вам радість.

Раніше нутриціолог назвала потужний природний засіб від осінніх застуд.

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