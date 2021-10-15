Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовах

Кандида - це дріжджоподібна інфекція. Вона стійка до більшості фармацевтичних препаратів.

Тому нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram дала просту схему з восьми кроків, з чого почати позбавлення від кандиди в домашніх умовах та природнім шляхом.

Якщо не відхилятися від плану, реультати можна помітити досить швидко.