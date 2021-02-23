Торт утром и никакой овсянки: диетолог развенчала главные мифы о завтраке

Завтрак. Именно он задает тон всему дню! И поэтому вокруг него столько мифов. Диетолог Альбина Комиссарова взялась развенчать основные заблуждения о первом за день приеме пищи.
На странице в Instagram она рассказала, каким должен быть полезный завтрак.
Нужен ли вообще завтрак? Да! Это основной прием пищи. Исследования показывают, что люди, которые игнорируют завтрак имеют проблемы с весом, так как больше переедают в течение дня.
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Но если вы уже 5/10/20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно, стакана тёплой воды или натурального йогурта достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм - неправильно.
Какой должен быть завтрак?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Идеально: содержит долгие углеводы, белки, жиры.
Можно ли завтракать тортом?
Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)
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