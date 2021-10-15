Тревожный симптом: диетолог назвала неожиданную причину плохого пищеварения
"Все болезни от нервов!", - говорили наши бабушки. И они были правы. Почему это вредно - нервничать? Например, потому, что стресс очень плохо влияет на процесс пищеварения.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.
Меньше нервов! (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Когда мы "стрессуем", пища не задерживается в ЖКТ и "пролетает", не успевая усвоиться. Кто худеет при стрессе? Это ваша тема.
Что это значит: все симптомы, типа, поел - сходил в туалет, "не в коня корм", неприятный запах в туалете и т. д., могут появиться на фоне стресса. ⠀
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Это происходит потому, что пищевой комок, не успевая обработаться пищеварительными соками, попадает в кишечник, из которого также быстро эвакуируется. Так работает наша нервная система.
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Чтобы ее настроить, бывает достаточно добавить в рацион магний, комплексы с валерианой, другие фитоадаптогены - и процесс пищеварения наладится. Казалось бы, как это связано, а связь самая непосредственная.
Многие радуются: "стрессанула", но хотя бы похудела! Хоть какая-то польза! Нет, дорогие мои. Пользы от такого похудения нет. Только вред.
Слушайте свой организм! Он всегда дает знать, что что-то не так. Другой вопрос - правильно понять эти симптомы и знаки. Вот для этого и есть нутрициология.⠀
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