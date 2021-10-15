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Тревожный симптом: диетолог назвала неожиданную причину плохого пищеварения

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Пятница 15 октября 2021 20:48
Тревожный симптом: диетолог назвала неожиданную причину плохого пищеварения Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Все болезни от нервов!", - говорили наши бабушки. И они были правы. Почему это вредно - нервничать? Например, потому, что стресс очень плохо влияет на процесс пищеварения.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

Тревожный симптом: диетолог назвала неожиданную причину плохого пищеварения
Меньше нервов! (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Когда мы "стрессуем", пища не задерживается в ЖКТ и "пролетает", не успевая усвоиться. Кто худеет при стрессе? Это ваша тема.

Что это значит: все симптомы, типа, поел - сходил в туалет, "не в коня корм", неприятный запах в туалете и т. д., могут появиться на фоне стресса. ⠀

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Это происходит потому, что пищевой комок, не успевая обработаться пищеварительными соками, попадает в кишечник, из которого также быстро эвакуируется. Так работает наша нервная система.

Тревожный симптом: диетолог назвала неожиданную причину плохого пищеваренияХорошее настроение - цветущий внешний вид (фото: pexels.com)

Есть в любом маркете: нутрициолог назвала простой сезонный продукт для поддержки печени

Чтобы ее настроить, бывает достаточно добавить в рацион магний, комплексы с валерианой, другие фитоадаптогены - и процесс пищеварения наладится. Казалось бы, как это связано, а связь самая непосредственная.

Многие радуются: "стрессанула", но хотя бы похудела! Хоть какая-то польза! Нет, дорогие мои. Пользы от такого похудения нет. Только вред.

Слушайте свой организм! Он всегда дает знать, что что-то не так. Другой вопрос - правильно понять эти симптомы и знаки. Вот для этого и есть нутрициология.⠀

Раньше врач назвала один всем доступный продукт, который способен помочь наладить пищеварение.

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