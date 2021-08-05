Целительный суп: нутрициолог дала рецепт, который быстро поставит на ноги после коронавируса

Такой суп не только насыщает и согревает, но и обладает противовоспалительными, антибактериальными, противовирусными, гепатопротекторными, антидепрессивными, противоартритными свойствами и детокс-эффектом. Он останавливает выработку излишней слизи и выводит ее из организма, разжижает кровь. Облегчает дыхание и восстанавливает эпителий легких.

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Ингредиенты:

3 л. куриного бульона

3 шт. топинамбура

2 средних батата

1 стебель сельдерея

1 / 4 ст. риса

1 / 2 головки чеснока

1 лук

3 шт. лавра

1 ч. л. сушеного имбиря или 5 см свежего имбиря

5 см хрена, толщиной с палец, или 10 ст. л. осенней заготовки хреновины или добавьте в суп горчицу по вкусу при сервировке

1 / 2 ч. л. кайенского перца

3 нити шафрана - по желанию

1 ст. л. натурального уксуса

щепотка куркумы

соль по вкусу

кинза, петрушка, укроп и зеленый лук - по желанию и по вкусу.

Топинамбур, сельдерей и батат можно заменить на любые другие противовоспалительные овощи: морковь, тыква, свекла, корень сельдерея, кабачок / цукини, брокколи, белокочанная / цветная / савойская / пекинская капуста, романеско, пастернак.

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Приготовление:

1. Овощи почистите и нарежьте (топинамбур, сельдерей и хрен - пластинами, батат и лук - кубиками, чеснок - порубите).

2. Помойте рис, положите в кипящий бульон со всеми специями.

3. После того, как рис покипит 5 мин, добавьте хрен и сельдерей. Когда закипят овощи, добавьте батат и топинамбур, а затем - лук.

4. Когда все овощи будут сварены, добавьте чеснок, выключите огонь и добавьте мелко порубленную зелень.

5. Если суп покажется слишком густым, разведите водой до нужной густоты.

6. При сервировке добавьте в суп 1 ст. л. уксуса.