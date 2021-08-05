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Целительный суп: нутрициолог дала рецепт, который быстро поставит на ноги после коронавируса

Автор: Татьяна Турчаникова

Правильные супы - целительные: они улучшают пищеварение, заживляют кишечник, выводят токсины, помогают в борьбе с вирусными инфекциями.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram поделилась рецептом такого супа, который способен ускорить восстановление при ОРВИ и даже коронавирусе - и быстро поставить вас на ноги.

Такой суп не только насыщает и согревает, но и обладает противовоспалительными, антибактериальными, противовирусными, гепатопротекторными, антидепрессивными, противоартритными свойствами и детокс-эффектом. Он останавливает выработку излишней слизи и выводит ее из организма, разжижает кровь. Облегчает дыхание и восстанавливает эпителий легких.

Правильный суп - целительный суп (фото: pexels.com)

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Рецепт супа, который поможет победить коронавирус

Ингредиенты:

  • 3 л. куриного бульона
  • 3 шт. топинамбура
  • 2 средних батата
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 / 4 ст. риса
  • 1 / 2 головки чеснока
  • 1 лук
  • 3 шт. лавра
  • 1 ч. л. сушеного имбиря или 5 см свежего имбиря
  • 5 см хрена, толщиной с палец, или 10 ст. л. осенней заготовки хреновины или добавьте в суп горчицу по вкусу при сервировке
  • 1 / 2 ч. л. кайенского перца
  • 3 нити шафрана - по желанию
  • 1 ст. л. натурального уксуса
  • щепотка куркумы
  • соль по вкусу
  • кинза, петрушка, укроп и зеленый лук - по желанию и по вкусу.

Топинамбур, сельдерей и батат можно заменить на любые другие противовоспалительные овощи: морковь, тыква, свекла, корень сельдерея, кабачок / цукини, брокколи, белокочанная / цветная / савойская / пекинская капуста, романеско, пастернак.

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Усилит детокс. повысит иммунитет (фото: pexels.com)

Приготовление:

1. Овощи почистите и нарежьте (топинамбур, сельдерей и хрен - пластинами, батат и лук - кубиками, чеснок - порубите).

2. Помойте рис, положите в кипящий бульон со всеми специями.

3. После того, как рис покипит 5 мин, добавьте хрен и сельдерей. Когда закипят овощи, добавьте батат и топинамбур, а затем - лук.

4. Когда все овощи будут сварены, добавьте чеснок, выключите огонь и добавьте мелко порубленную зелень.

5. Если суп покажется слишком густым, разведите водой до нужной густоты.

6. При сервировке добавьте в суп 1 ст. л. уксуса.

Раньше нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлит без спортзала.

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