Цифры на весах пойдут вниз: диетолог назвала лучший завтрак, чтобы начать худеть⠀
Есть и худеть, - мечта очень многих, вполне осуществима, если придерживаться осознанного питания. Хорошо, когда мы контролируем свои БЖУ, а еще лучше, когда мы понимаем, для чего мы это делаем.
Поэтому каждый раз после еды задавайте себе вопрос: что полезного я дала своему организму? Такой совет в своем Instagram дала диетолог Марина Сергеева и заверила, что это поможет сбросить лишние кило.
Съев на завтрак бутерброд с колбасой и сладким чаем, мы должны понимать, что в итоге получил организм:
- в колбасе нет мяса, зато полно сахара, соли, усилителей вкуса, консервантов. Это яд для организма.
- хлеб - это быстрый углевод. Если есть состав, советую почитать, сколько в нем всего ненужного: дрожжи, маргарин (трансжиры), добавки, продлевающие срок годности.
- чай / кофе с сахаром - углевод и кофеин.
Видите пользу от таких продуктов? Я - нет.
Пример полезного завтрака: яйца, авокадо, тост без глютена (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Как думаете, вы будете в ресурсе после такого завтрака? Нет! Через час вас опять потянет что-то поесть. И вот вы уже наливаете себе чашку кофе и едите печеньки или конфетки с коллегами на работе. Знакомая ситуация?
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Лучший завтрак, чтобы начать худеть⠀
То ли дело, если вы на завтрак съели пару яиц, хлебец с рыбкой или печенью трески, овощи, половинку авокадо, пару ложек каши, если любите.
В таком завтраке есть животные белки, полезные жиры, медленные углеводы. Сытость до обеда обеспечена - и польза для организма огромная.
Простые, казалось бы, продукты, а уже отличный и полноценный завтрак.
"Можно снизить вес и не набрать его обратно?", - спрашивают меня клиентки. Конечно, можно! Без диет и голодовки можно прийти к идеальному весу. Надо только немного помочь организму - и цифры на весах пойдут вниз.
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