Цифри на вагах підуть вниз: дієтолог назвала найкращий сніданок, щоб почати худнути⠀

Їсти і худнути, - мрія дуже багатьох, цілком здійсненна, якщо дотримуватися усвідомленого харчування. Добре, коли ми контролюємо свої БЖУ, а ще краще, коли ми розуміємо, для чого ми це робимо.

Тому кожен раз після їжі задавайте собі питання: що корисного я дала своєму організму? Така порада в своєму Instagram дала дієтолог Марина Сергєєва і запевнила, що це допоможе скинути зайві кіло.

З'ївши на сніданок бутерброд з ковбасою і солодким чаєм, ми повинні розуміти, що в підсумку отримав організм:

у ковбасі немає м'яса, зате повно цукру, солі, підсилювачів смаку, консервантів. Це отрута для організму.

хліб - це швидкий вуглевод. Якщо є склад, раджу почитати, скільки в ньому всього непотрібного: дріжджі, маргарин (трансжири), добавки, що продовжують термін придатності.

чай / кава з цукром - вуглевод і кофеїн.

Бачите користь від таких продуктів? Я - ні.

Приклад корисного сніданку: яйця, авокадо, тост без глютену (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Як думаєте, ви будете в ресурсі після такого сніданку? Ні! Через годину вас знову потягне щось поїсти. І ось ви вже наливаєте собі чашку кави і їсте печиво або цукерки з колегами на роботі. Знайома ситуація?

Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі

Кращий сніданок, щоб почати худнути⠀

Інша справа, якщо ви на сніданок з'їли пару яєць, хлібець з рибкою або печінкою тріски, овочі, половинку авокадо, пару ложок каші, якщо любите.

У такому сніданку є тваринні білки, корисні жири, повільні вуглеводи. Ситість до обіду забезпечена - і користь для організму величезна.

Прості, здавалося б, продукти, а вже відмінний і повноцінний сніданок.

"Можна знизити вагу і не набрати його назад?",- запитують мене клієнтки. Звичайно, можна! Без дієт і голодування можна прийти до ідеальної ваги. Треба тільки трохи допомогти організму - і цифри на вагах підуть вниз.