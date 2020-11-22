Уберите эти продукты из рациона: нутрициолог рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при месячных

Специалист по питанию рассказала, как облегчить месячные
Нутрициолог Надя Андреева недавно рассказала пользователям сети, что в любое время года, а особенно - в холодную пору, стоит есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.
Теперь специалистка рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при месячных. Оказывается, чувствовать себя легко и гармонично каждая женщина может на протяжении целого месяца.
"Разумеется, мы не пытаемся здесь поставить диагноз – для этого нужно намного больше информации о здоровье, анализах, образе жизни каждой из вас.
Однако, есть общее правило, которое помогает облегчить первые дни цикла. Это правило говорит, что наш первый день цикла – это оценка организма за то, как мы относились к телу последний месяц. Что мы ели, как справлялись со стрессом, давали ли себе время на отдых.
На практике я заметила, что у многих женщин, которые годами страдали от болезненных месячных, боли уходили или становились меньше уже после двух месяцев противовоспалительного питания.
Если в теле есть дисбаланс Вата доши. Самое главное качество Вата доши - сухость. Например, сухость слизистой кишечника приводит к запорам. Рекомендации:
Если в теле преобладает доша Питта. Она отвечает за принцип метаболизма в организме.
Если в теле преобладает доша Капха. Она отвечает за все телесные жидкости.
Соединив противовоспалительное питание и рекомендации Аюрведы, уже через месяц вы почувствуете, как ваше состояние изменилось", - рассказала специалистка.
Напомним, что нутрициолог дала ценные советы, как научить ребенка есть овощи.