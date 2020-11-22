Приберіть ці продукти з раціону: нутриціолог розповіла, як зменшити неприємні симптоми при місячних

Фахівець з харчування розповіла, як полегшити місячні
Нутриціолог Надя Андрєєва нещодавно розповіла користувачам мережі, що в будь-який час року, а особливо - в холодну пору, варто їсти більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.
Тепер спеціалістка розповіла, як зменшити неприємні симптоми при місячних. Виявляється, відчувати себе легко і гармонійно кожна жінка може протягом цілого місяця.
"Зрозуміло, ми не намагаємося тут поставити діагноз – для цього потрібно набагато більше інформації про здоров'я, аналізи, способі життя кожної з вас.
Однак, є загальне правило, яке допомагає полегшити перші дні циклу. Це правило говорить, що наш перший день циклу – це оцінка організму за те, як ми ставилися до тіла останній місяць. Що ми їли, як справлялися зі стресом, давали собі час на відпочинок.
На практиці я помітила, що у багатьох жінок, які роками страждали від хворобливих місячних, болю йшли або ставали менше вже після двох місяців протизапального харчування.
Якщо в тілі є дисбаланс Вата доші. найголовніше якість Вата доші - сухість. Наприклад, сухість слизової кишечника призводить до запорів. Рекомендації:
Якщо в тілі переважає Пітта доша. Вона відповідає за принцип метаболізму в організмі.
Якщо в тілі переважає Капха доша. Вона відповідає за всі тілесні рідини.
З'єднавши протизапальну харчування та рекомендації Аюрведи, вже через місяць ви відчуєте, як ваш стан змінився", - розповіла спеціалістка.
Нагадаємо, що нутриціолог дала цінні поради, як навчити дитину їсти овочі.