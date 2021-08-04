Уберите пустые углеводы и кофе: нутрициолог подробно рассказала, что есть при анемии

Как избавиться от анемии навсегда

1. Начните работать с воспалением (избыточным бактериальным ростом, ростом грибка). На это влияет не только еда, но и стресс, неправильная организация сна.

2. Поработайте над улучшением пищеварения.

3. Повысьте кислотность желудочного сока с помощью кислых продуктов: натурального уксуса / цитрусовых / сока сельдерея, свеклы (которая содержит натуральный бетаин).

4. Улучшите желчеотделение: лецитин, корень одуванчика, репешок, артишок и др.

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Важно наладить правильное питание (фото: pexels.com)

5. Добавьте натуральные ферменты: специи, огневка.

6. Решите вопрос с витаминными дефицитами. Недостаток любого витамина или минерала косвенно влияет на развитие анемии.

7. Проверьте себя: достаточно ли в питании легкоусвояемого белка и качественных жиров (костный бульон, гхи, кокосовое масло), зелени, пробиотических продуктов.

8. Уберите из питания пустые углеводы и вредные продукты, которые не содержат витамины, но крадут место в желудке.

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Достаточно ли белка и зелени вы едите? (фото: pexels.com)

9. Вымачивайте крупы, орехи, бобовые - фитиновая кислота не дает усваиваться железу.

10. Уберите глютен, черный чай и кофе.

11. Гуляйте минимум 2 часа в день для насыщения крови кислородом, но вдали от трасс, так как интоксикация организма свинцом из выхлопных труб может влиять на проявление анемии (как и другие соли тяжелых металлов, например, ртуть из амальгамных пломб или разбитого градусника).