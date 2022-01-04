Как убрать целлюлит: нутрициолог дала советы, которые и правда работают

Механиз избавления от целлюлита на самом деле – простой: наладить здоровое питание.

Съедая орехи или выпивая натуральное кедровое масло, миндальное масло, кунжутное масло, вы не только получите пользу витаминов, а также аминокислот Омега, а еще и напрямую дадите клетке то питание, в котором она нуждается. Благодаря этому она перестанет накапливать с голоду жир!

Ножки будут идеальными (фото: pexels.com)

Но не стоит путать растительные жиры из семян и орехов и животный жир, типа сливочного масла.

Также очень важен баланс жидкостей! Водичка должна быть слаюбощелочной, минерализованной, без газа. НОо! Не злоупотребляйте большим количеством воды, особенно – во второй половине дня. Иначе кроме отечности вы не получите ничего!

Как убрать целлюлит

Пить травяные чаи или отвары ягод вместо газировки, кофе и зеленого чая. Лидером по пользе являются иван-чай и саган дайля.

Не пейте во время еды! Соблюдайте питьевой режим!

Активнее всего в борьбе с целлюлитом поможет пихтовый экстракт-бальзам.

Он заставляет лимфу очищаться, насыщает клетки кислородом и высвобождает энергию для нашей жизни. Поднимает тонус, укрепляет организм и оздоравливает каждую клеточку тела.

Еще важный элемент хорошего обращения воды – калий! Именно этот минерал поддерживает баланс жидкостей тела и не допускает застоя. Еда и вода, насыщенная этим минералом, очень помогает.

Огурцы, сельдерей, миндаль, апельсины – вот лидеры по содержанию природного калия.