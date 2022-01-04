Як прибрати целюліт: нутріціолог дала поради, які справді працюють

Напевно, жодна жінка не ставиться байдуже до появи целюліту! Хтось одразу сідає на дієту, хтось практикує голодування, а дехто, в спробах перемогти целюліт, намазує на "проблемні місця" тонни крему.
На сьогоднішній день більш ніж 80 % жінок мають прояви целюліту. І не важливо, молоді чи у віці, худі чи повненькі. Навіть володарок худих струнких ніжок може торкнутися ця проблема.
Нутриціолог Ганна Гоголєва у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла, чи можна справді прибрати целюліт раз і назавжди.
Механіз позбавлення від целюліту насправді – простий: налагодити здорове харчування.
З'їдаючи горіхи або випиваючи натуральну кедрову олію, мигдальну олію, кунжутну олію, ви не тільки отримаєте користь вітамінів, а також амінокислот Омега, а ще й безпосередньо дасте клітині те харчування, якого вона потребує. Завдяки цьому вона перестане накопичувати з голоду жир!
Але не варто плутати рослинні жири з насіння та горіхів та тваринний жир, типу вершкового масла.
Також дуже важливим є баланс рідин! Водичка має бути слаюболужною, мінералізованою, без газу. Але! Не зловживайте великою кількістю води, особливо у другій половині дня. Інакше окрім набряклості ви не отримаєте нічого!
Він змушує лімфу очищатися, насичує клітини киснем та вивільняє енергію для нашого життя. Піднімає тонус, зміцнює організм та оздоровлює кожну клітину тіла.
Огірки, селера, мигдаль, апельсини – ось лідери за вмістом природного калію.
Раніше нутріціолог назвала незамінний компонент для омолодження шкіри обличчя.