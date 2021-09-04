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Как убрать жир на животе: правила питания для упругого пресса

Автор: Марина Настевич

Жир на животе, особенно в нижней области, является проблемной зоной для многих женщин. Увы, даже усиленные тренировки на пресс и кардио не всегда помогают избавиться от объема в этой области.

Известный тренер Марина Боржемская рассказала в Instagram о причинах этого, а также поделилась правилами, которые помогут добиться плоского живота.

Причиной этого часто становится переедание: лишние калории организм "запасает" на случай мороза и голодовки. Так как локально похудеть невозможно, накопленная жировая клетчатка держится до последнего, именно поэтому даже у стройных девушек остается животик.

Основные факторы, которые влияют на накопление жира в области живота:

  • Отсутствие регулярных физических упражнений;
  • Недостаток сна;
  • Стресс;
  • Вредная еда


Правила питания для плоского живота:

Для начала стоит раз и навсегда отказаться от фастфуда, замороженных полуфабрикатов, сахара и трансжиров.

Важно не просто создать временный дефицит калорий, а поменять свои пищевые привычки.

Лимонады и фруктовые соки лучше заменить на чистую воду и травяной чай, шоколад — на несладкие яблоки, а сложные латте и рафы — на черный кофе без сахара.


Иллюстративное фото (pexels.com)

Ещё один важный момент — клетчатка. Как только вы увеличите количество свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе, чувство насыщения будет приходить гораздо быстрее, и вас будет меньше тянуть на быстрые углеводы.

Добавьте белок и займитесь спортом. Мышцы сжигают жир даже в состоянии покоя, поэтому высококачественные растительные белки и регулярные тренировки помогут быстрее получить подтянутое здоровое тело.

Ешьте медленно. Относитесь к приемам пищи с большим уважением: сервируйте стол, выбирайте свежие продукты, уделяйте достаточно времени.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем секрет стройности японок - эти простые правила помогут сохранять форму.

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