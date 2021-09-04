RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як прибрати жир на животі: правила харчування для пружного преса

Автор: Марина Настевич

Жир на животі, особливо в нижній області, є проблемною зоною для багатьох жінок. На жаль, навіть посилені тренування на прес і кардіо не завжди допомагають позбутися від обсягу в цій області.

Відомий тренер Марина Боржемська розповіла в Instagram про причини цього, а також поділилася правилами, які допоможуть домогтися плоского живота.

Причиною цього часто стає переїдання: зайві калорії організм "запасає" на випадок морозу і голодування. Так як локально схуднути неможливо, накопичена жирова клітковина тримається до останнього, саме тому навіть у струнких дівчат залишається животик.

Основні фактори, які впливають на накопичення жиру в області живота:

  • Відсутність регулярних фізичних вправ;
  • Недолік сну;
  • Стрес;
  • Шкідлива їжа


Правила харчування для плоского живота:

Для початку варто раз і назавжди відмовитися від фастфуду, заморожених напівфабрикатів, цукру і трансжирів.

Важливо не просто створити тимчасовий дефіцит калорій, а поміняти свої харчові звички.

Лимонади і фруктові соки краще замінити на чисту воду і трав'яний чай, шоколад - на несолодкі яблука, а складні лате і Рафи — на чорну каву без цукру.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще один важливий момент - клітковина. Як тільки ви збільшите кількість свіжих овочів, фруктів і цільнозернових продуктів в раціоні, почуття насичення буде приходити набагато швидше, і вас буде менше тягнути на швидкі вуглеводи.

Додайте білок і займіться спортом. М'язи спалюють жир навіть в стані спокою, тому високоякісні рослинні білки і регулярні тренування допоможуть швидше отримати підтягнуте здорове тіло.

Їжте повільно. Ставтеся до прийомів їжі з великою повагою: сервіруйте стіл, вибирайте свіжі продукти, приділяйте достатньо часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому секрет стрункості японок - ці прості правила допоможуть зберігати форму.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняПоради дієтолога