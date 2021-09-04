Як прибрати жир на животі: правила харчування для пружного преса

Причиною цього часто стає переїдання: зайві калорії організм "запасає" на випадок морозу і голодування. Так як локально схуднути неможливо, накопичена жирова клітковина тримається до останнього, саме тому навіть у струнких дівчат залишається животик.

Основні фактори, які впливають на накопичення жиру в області живота:

Відсутність регулярних фізичних вправ;

Недолік сну;

Стрес;

Шкідлива їжа



Правила харчування для плоского живота:

Для початку варто раз і назавжди відмовитися від фастфуду, заморожених напівфабрикатів, цукру і трансжирів.



Важливо не просто створити тимчасовий дефіцит калорій, а поміняти свої харчові звички.



Лимонади і фруктові соки краще замінити на чисту воду і трав'яний чай, шоколад - на несолодкі яблука, а складні лате і Рафи — на чорну каву без цукру.



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Ще один важливий момент - клітковина. Як тільки ви збільшите кількість свіжих овочів, фруктів і цільнозернових продуктів в раціоні, почуття насичення буде приходити набагато швидше, і вас буде менше тягнути на швидкі вуглеводи.



Додайте білок і займіться спортом. М'язи спалюють жир навіть в стані спокою, тому високоякісні рослинні білки і регулярні тренування допоможуть швидше отримати підтягнуте здорове тіло.



Їжте повільно. Ставтеся до прийомів їжі з великою повагою: сервіруйте стіл, вибирайте свіжі продукти, приділяйте достатньо часу.