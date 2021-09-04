Як прибрати жир на животі: правила харчування для пружного преса

Жир на животі, особливо в нижній області, є проблемною зоною для багатьох жінок. На жаль, навіть посилені тренування на прес і кардіо не завжди допомагають позбутися від обсягу в цій області.
Відомий тренер Марина Боржемська розповіла в Instagram про причини цього, а також поділилася правилами, які допоможуть домогтися плоского живота.
Причиною цього часто стає переїдання: зайві калорії організм "запасає" на випадок морозу і голодування. Так як локально схуднути неможливо, накопичена жирова клітковина тримається до останнього, саме тому навіть у струнких дівчат залишається животик.
Основні фактори, які впливають на накопичення жиру в області живота:
Для початку варто раз і назавжди відмовитися від фастфуду, заморожених напівфабрикатів, цукру і трансжирів.
Важливо не просто створити тимчасовий дефіцит калорій, а поміняти свої харчові звички.
Лимонади і фруктові соки краще замінити на чисту воду і трав'яний чай, шоколад - на несолодкі яблука, а складні лате і Рафи — на чорну каву без цукру.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ще один важливий момент - клітковина. Як тільки ви збільшите кількість свіжих овочів, фруктів і цільнозернових продуктів в раціоні, почуття насичення буде приходити набагато швидше, і вас буде менше тягнути на швидкі вуглеводи.
Додайте білок і займіться спортом. М'язи спалюють жир навіть в стані спокою, тому високоякісні рослинні білки і регулярні тренування допоможуть швидше отримати підтягнуте здорове тіло.
Їжте повільно. Ставтеся до прийомів їжі з великою повагою: сервіруйте стіл, вибирайте свіжі продукти, приділяйте достатньо часу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому секрет стрункості японок - ці прості правила допоможуть зберігати форму.