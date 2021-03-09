Украинские суперфуды: диетолог перечислила доступные продукты-супергерои

Это движение основал Дэвид Вульф, магистр диетологии, который увлекся идеей raw food, популяризируя такие продукты, как какао-бобы, спирулину, ягоды асаи. Поэтому, в 2007 году Европейскому союзу пришлось даже ввести специальный закон, который запрещает использование на упаковке данного термина без доказанного научного подтверждения.



Ни один суперпродукт (даже супер-пупер) не может дать больше, чем полноценный и сбалансированный рацион.



Важно понять, что их добавление нутритивно обедневших основных приемов, или же полная замена, не станет ключом к хорошему самочувствию и профилактики заболеваний.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На самом деле, чем проще - тем лучше.



И наибольшую пользу можно найти в продуктах, которые знакомы еще с детства.

Дело не в экзотичности или высокой стоимости, а в той концентрации питательных веществ на небольшой объем, которые обходятся без всевозможных маркетинговых «ловушек» и скромно выполняют важную роль в нашем ежедневном употреблении.



Супергерой №1 – темная листовая зелень (кейл, мангольд, шпинат).

Суперсила: фолаты, цинк, кальций, железо, магний, витамин С, А, клетчатка, каротиноиды.

Можно творчески подойти к приготовлению, употребляя в супах, салатах, смузи.



Супергерой №2 – ягоды (малина, смородина, клубника, черника, ежевика, клюква).

Суперсила: добавляйте в каши, натуральные йогурты, смузи, ешьте просто так в свежем или замороженном виде.



Супергерой №3 - имбирь.

Суперсила: антиоксидант гингерол. Еще издавна его использовали при расстройствах желудка, артрите, для улучшения пищеварения. Эффективное средство борьбы с тошнотой.

Доступен как в свежем виде, так и в высушенном/порошкообразном.

Готовьте чай, домашние соусы, супы.



Супергерой №4 - куркума.

Суперсила: активное вещество-куркумин способствует заживлению ран и уменьшению боли, используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Не очень легко усваивается организмом, поэтому лучше сочетать его с жирами, или же другими специями, например с черным перцем.

Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)