Українські суперфуди: дієтолог перерахувала доступні продукти-супергерої

Цей рух започаткував Девід Вульф, магістр дієтології, який захопився ідеєю raw food, популяризуючи такі продукти, як какао-боби, спіруліну, ягоди асаі. Тому, в 2007 році Європейському союзу довелося навіть ввести спеціальний закон, який забороняє використання на упаковці даного терміну без доведеного наукового підтвердження.



Жодний суперпродукт (навіть супер-пупер) не може дати більше, аніж повноцінний та збалансований раціон.



Важливо зрозуміти, що додавання їх до нутрітивно збіднілих основних прийомів, або ж повна заміна, не стане ключем для гарного самопочуття та профілактики захворювань.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насправді, чим простіше - тим краще.



І найбільшу користь можна знайти в продуктах, які знайомі ще з дитинства.

Справа не в екзотичності чи високій вартості, а в тій концентрації поживних речовин на невеликий об’єм, що обходяться без всіляких маркетингових «пасток» і скромно виконують важливу роль в нашому щоденному вжитку.



Супергерой №1 – темна листова зелень (кейл, мангольд, шпинат).

Суперсила: фолати, цинк, кальцій, залізо, магній, вітамін С, А, клітковина, каротиноїди.

Можно творчо підійти до готування, вживаючи в супах, салатах, смузі.



Супергерой №2 – ягоди (малина, смородина, полуниця, чорниця, ожина, журавлина).

Суперсила:

Додавайте в каші, натуральні йогурти, смузі, їжте просто так в свіжому або замороженому вигляді.



Супергерой №3 - імбир.

Суперсила: антиоксидант-гінгерол. Ще здавна його використовували при розладах шлунка, артриті, для покращення травлення. Ефективний засіб боротьби з нудотою.

Доступний як в свіжому вигляді, так і в висушеному/порошкоподібному.

Готуйте чай, домашні соуси, супи.



Супергерой №4 - куркума.

Суперсила: активна сполука-куркумін сприяє загоєнню ран та зменшенню болю, використовується для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету.

Не дуже легко засвоюється організмом, тому краще поєднувати його з жирами, або ж іншими спеціями, наприклад, з чорним перцем.

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)