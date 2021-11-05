Укрепит иммунитет осенью: нутрициолог назвала простой и доступный натуральный пробиотик

Инулин содержится в чесноке и спарже (фото: pexels.com)

Чем полезен инулин

Растворимая клетчатка (к которой и относится инулин) способна снижать уровень общего холестерина в крови за счет снижения уровня липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина).

А еще она хороша для контроля уровня сахара в крови. У людей с диабетом клетчатка, особенно растворимая, может замедлить скорость всасывания глюкозы - и таким образом сдерживать резкие скачки сахара в крови после еды.

Кроме того, инулин способствует:

укреплению иммунитета,

снижению уровня триглицеридов (ТГ) в крови,

помогает в борьбе с запорами,

а также способен улучшать усвоение кальция. Это опосредованно его пребиотическим действием.

Но ради справедливости скажу, что эти эффекты наблюдались в условиях приема инулина в форме добавки. Корень цикория является основным источником инулина в форме добавки. Чтобы получить инулин в форме добавки, корень цикория замачивают в горячей воде.

Внимание: важно знать, что при аллергии на амброзию цикорий противопоказан, поскольку они из одного семейства растений. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Спаржа и артишоки - источники инулина (фото: pexels.com)

В каких натуральных продуктах есть инулин

Я - за то, чтобы получать инулин вместе с остальными питательными веществами - витаминами и минералами. Поэтому всегда рекомендую отдавать предпочтение не добавкам, а цельным продуктам, в которых инулин содержится в естественной форме.

К этим продуктам относят спаржу, бананы, чеснок, лук-порей, репчатый лук, артишоки, пшеницу, овес, соевые бобы.

Интересно, что благодаря кремообразной консистенции, инулин могут использовать как заменитель жира в маргарине, заправках для салатов и даже в йогуртах. Также его могут использовать для замены части муки в выпечке. Поэтому если в составе продукта вы увидите слово "инулин", не беспокойтесь. Это хорошая штука.