Укрепление иммунитета: нутрициолог рассказала, как избавить организм от вирусов

На сегодняшний день насчитывается более 6 тысяч вирусов, но еще большое количество вирусов не исследовано.
Вирусы присутствуют в нашем организме практически везде, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс:
- кожа,
- ротовая полость,
- носоглотка,
- кишечник,
- влагалище.
Вирусы - это представители микромира, с которыми человек до сих пор не научился успешно справляться в силу многих причин. Поэтому актуально понимать, как помочь организму, который страдает острым вирусным заболеванием, либо хроническими вирусными инфекциями.
Исключение провоспалительных продуктов, достаточное количества белка, полезных жиров в рационе, клетчатка в каждый прием пищи, избегать низкокалорийных диет, употреблять ферментированные продукты и продукты богатые цинком, витамином С, селеном.
Не стоит заниматься самолечением и назначать себе БАДы, обратитесь к специалисту по питанию или врачу.
Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты особенно полезны для желчного пузыря.