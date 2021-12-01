Зміцнення імунітету: нутриціолог розповіла, як позбавити організм від вірусів

На сьогоднішній день налічується понад 6 тисяч вірусів, але ще велика кількість вірусів не є дослідженою.
Віруси присутні в нашому організмі практично скрізь, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс:
- шкіра,
- ротова порожнина,
- носоглотка,
- кишечник,
- піхва.
Віруси - це представники мікросвіту, з якими людина до цих пір не навчилася успішно справлятися в силу багатьох причин. Тому актуально розуміти, як допомогти організму, який страждає гострим вірусним захворюванням, або хронічними вірусними інфекціями.
Виключення прозапальних продуктів, достатня кількість білка, корисних жирів в раціоні, клітковина в кожен прийом їжі, уникати низькокалорійних дієт, вживати ферментовані продукти і продукти багаті цинком, вітаміном С, селеном.
Не варто займатися самолікуванням і призначати собі БАДи, зверніться до фахівця з харчування або лікаря.
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти особливо корисні для жовчного міхура.