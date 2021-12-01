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Зміцнення імунітету: нутриціолог розповіла, як позбавити організм від вірусів

Автор: Тетяна Турчанікова

На сьогоднішній день налічується понад 6 тисяч вірусів, але ще велика кількість вірусів не є дослідженою.

Віруси присутні в нашому організмі практично скрізь, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс:

- шкіра,

- ротова порожнина,

- носоглотка,

- кишечник,

- піхва.

Віруси - це представники мікросвіту, з якими людина до цих пір не навчилася успішно справлятися в силу багатьох причин. Тому актуально розуміти, як допомогти організму, який страждає гострим вірусним захворюванням, або хронічними вірусними інфекціями.

Починати варто зі здоров'я шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)

  • Якщо в організмі вірусів стає занадто багато, то збільшується так зване вірусне навантаження.
  • Кількість вірусів і те, як з ними справляється наш організм, залежить від імунної системи. Якщо вона працює добре, то ми рідко хворіємо і добре переносимо вторгнення вірусів в організм.
  • Позбутися від вірусів на 100% ми не можемо, але в наших силах зміцнити імунну систему, яка буде нас ефективно захищати.

Що необхідно робити для зміцнення імунітету і зниження вірусного навантаження?

  1. Відновлення кишечника і мікробіома, від якого на 70% залежить наш імунітет.
  2. "Противірусне" харчування.

Виключення прозапальних продуктів, достатня кількість білка, корисних жирів в раціоні, клітковина в кожен прийом їжі, уникати низькокалорійних дієт, вживати ферментовані продукти і продукти багаті цинком, вітаміном С, селеном.

  • Зниження стресу. При хронічному стресі імунітет знижується, тому вкрай важливо допомогти організму запустити адаптивні манізми. Зниження запалень в організмі, від шлунково-кишкового тракту до ротової порожнини.
  • Відновлення роботи печінки і жовчного міхура.
  • Детоксикація. Організм з порушеною системою детоксикації буде схильний до більшої вірусного навантаження, з огляду на те, що не може вивести продукти життєдіяльності.
  • Нутрицевтики, сприяють зниженню вірусного навантаження.

Не варто займатися самолікуванням і призначати собі БАДи, зверніться до фахівця з харчування або лікаря.

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти особливо корисні для жовчного міхура.

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