Уксус и газировка: диетолог назвала самые глупые и опасные для здоровья диеты

Худшие диеты:

5 место. Диета на яблочном уксусе.

Согласно этой диеты, необходимо перед каждым приемом пищи употребить три чайные ложки яблочного уксуса. Мало того, что эффективность диеты не доказана, так еще и уксус способен нанести повреждения слизистой.



Иллюстративное фото (pexels.com)

4 место. Диета Флетчера.

В 1800-м году Г. Флетчер изобрел диету, согласно которой следует совершать не менее сотни жевательных движений в минуту. Благодаря этому способу в желудок попадает почти жидкая пища. Нетрудно догадаться, что пользы от такой диеты нет!



3 место. Очищающая диета.

А как вам диета, согласно которой нужно употреблять лимонады из кленового сиропа и кайенского перца? Эти напитки, якобы, помогают детоксикации организма. Эта теория научно не доказана. Более того, такие диеты нарушают баланс витаминов и питательных веществ в организме. И опять же, сладкие лимонады!!!



2 место. Диета спящей красавицы.

А эту диету обожал Элвис Пресли! Все, что от вас требуется - спать как можно дольше. Во время сна приемы пищи отсутствуют, но организм при этом работает. Какой бы прекрасной эта диета не казалась - ее эффективность не доказана.



Иллюстративное фото (pexels.com)

1 место. Ленточный червь

Заслуженное первое место достается популярной, но опасной диете. Как вам идея приютить в своем организме червя-паразита? И все ради того, чтобы снизить аппетит. Эти черви поглощают множество питательных веществ из организма, тем самым вызывают сопутствующие заболевания.



Лучшим выходом будет не экспериментировать, а записаться на прием к врачу.