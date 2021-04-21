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Діти

Оцет і газована вода: дієтолог назвала найдурніші і небезпечні для здоров'я дієти

Автор: Lite

А ви знали, що 38% жінок дотримуються тієї або іншої дієти? Дієт безліч, але не всі вони дійсно працюють, не завдаючи шкоди здоров'ю. Більшість дієт - це відсутність користі чи навіть шкода здоров'ю, стверджує лікар-дієтолог Нурія Діанова.

На своїй сторінці в Instagram експерт розібрала п'ять найбільш безглуздих і небезпечних дієт, про які краще забути.

Найгірші дієти:

5 місце. Дієта на яблучному оцті.

Згідно цієї дієти, необхідно перед кожним прийомом їжі вживати три чайні ложки яблучного оцту. Мало того, що ефективність дієти не доведена, так ще і оцет здатний завдати пошкодження слизової.


Ілюстративне фото (pexels.com)

4 місце. Дієта Флетчера.

В 1800-му році Флетчер Р. винайшов дієту, згідно з якою слід здійснювати не менше сотні жувальних рухів у хвилину. Завдяки цьому способу в шлунок потрапляє майже рідка їжа. Неважко здогадатися, що користі від такої дієти немає!

3 місце. Очищаюча дієта.

А як вам дієта, згідно якої потрібно вживати лимонади з кленового сиропу і кайенского перцю? Ці напої, нібито, допомагають детоксикації організму. Ця теорія науково не доведена. Більше того, такі дієти порушують баланс вітамінів і поживних речовин в організмі. І знову ж, солодкі лимонади!!!

2 місце. Дієта сплячої красуні.

А цю дієту обожнював Елвіс Преслі! Все, що від вас вимагається - спати як можна довше. Під час сну прийоми їжі відсутні, але організм при цьому працює. Якою б прекрасною ця дієта не здавалася - її ефективність не доведена.


Ілюстративне фото (pexels.com)

1 місце. Стрічковий черв'як

Заслужене перше місце дістається популярній, але небезпечній дієті. Як вам ідея поселити в своєму організмі хробака-паразита? І все заради того, щоб знизити апетит. Ці черв'яки поглинають безліч поживних речовин з організму, тим самим викликають супутні захворювання.

Найкращим виходом буде не експериментувати, а записатися на прийом до лікаря.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла, як обдурити організм, якщо хочеться солодкого.

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Новини України схудненнядієтологдиета
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