Улучшает иммунный ответ на вакцины: врач назвала незаменимый для здоровья элемент

Одним из незаменимых для здоровья элементов является селен. При его дефиците у человека ослабевает иммунитет, появляются проблемы ЖКТ, возникает депрессия.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Она назвала простые продукты, которые могут похвастаться высоким содержанием селена.
В организме человека селен находится в форме селеноцистеина. Проблема в том, что свободный цистеин подбирает конкурент селена - сера. Вы можете быть перенасыщены серой, если любите копченую колбасу и другие полуфабрикаты или живете в близком соседстве с испарениями сероводорода (мусорные баки). Не получив необходимого количества цистеина, селен не может работать по своему назначению.
К человеку селен попадает из пищи: моллюски, крабы, субпродукты, яйца. Много было публикаций о высоком содержании селена в бразильских орехах. Это не всегда так и зависит от концентрации в почве и воде места произрастания.
Необходим для превращения неактивного гормона Т4 в активную форму Т3, поэтому для щитовидной железы необходим постоянно. При гипотиреозе селен часто находится в дефиците.
Дефицит селена часто возникает при патологиях ЖКТ, так как его всасывание происходит в тонком кишечнике.
Крабы - источник селена (фото: pexels.com)
Повышенный уровень селена может оказывать токсическое действие, поэтому при приеме добавок необходимо мониторить его уровень.
Признаки переизбытка селена:
Уровень селена определяют в лаборатории в крови, моче, волосах, ногтях. По волосам делают оценку долговременного приема селена. Переизбыток обычно определяют по моче. Смотреть по сыворотке крови тоже достаточно информативно.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала сладости, которые особенно вредны для здоровья, лучше свести к минимуму.