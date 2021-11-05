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Покращує імунну відповідь на вакцини: лікар назвала незамінний для здоров'я елемент

Автор: Тетяна Турчанікова

Незамінним для здоров'я елементом є селен. При його дефіциті у людини слабшає імунітет, з'являються проблеми шлунково-кишкового тракту, виникає депресія.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона назвала прості продукти, які можуть похвалитися високим вмістом селену.

В організмі людини селен знаходиться у формі селеноцистеїну. Проблема в тому, що вільний цистеїн підбирає конкурент селену - сірка. Ви можете бути перенасичені сіркою, якщо любите копчену ковбасу та інші напівфабрикати або живете в близькому сусідстві з випарами сірководню (сміттєві баки). Не отримавши необхідної кількості цистеїну, селен не може працювати за своїм призначенням.

Втома, низький імунітет можуть сигналізувати про дефіцит селену (фото: pexels.com)

До людини селен потрапляє з їжі: молюски, краби, субпродукти, яйця. Багато було публікацій про високий вміст селену у бразильських горіхах. Це не завжди так і залежить від концентрації в грунті і воді місця зростання.

В організмі селен:

  • Підвищує імунітет і знижує запалення.

Необхідний для перетворення неактивного гормону Т4 в активну форму Т3, тому для щитовидної залози необхідний постійно. При гіпотиреозі селен часто знаходиться в дефіциті.

  • Покращує імунну відповідь на вакцини.
  • Захищає клітини від окисного стресу.
  • Нормалізує рівні тестостерону і естрогену.
  • Знижує тривожність, частоту і вираженість панічних атак.
  • Уповільнює процеси старіння.
  • Необхідний для волосся і нігтів.

Дефіцит селену часто виникає при патологіях шлунково-кишкового тракту, бо його всмоктування відбувається в тонкому кишечнику.

Як проявляється дефіцит селену?

  • низький імунітет,
  • м'язова слабкість,
  • проблеми шлунково-кишкового тракту,
  • депресія,
  • втрата концентрації.

Краби - джерело селену (фото: pexels.com)

  • Терапевтична доза селену для дорослих становить близько 150 мкг/день. Переважно в органічній формі селенометіоніну. Вона більш безпечна і легше засвоюється. Індивідуально доза може бути збільшена.

Підвищений рівень селену може надавати токсичну дію, тому при прийомі добавок необхідно моніторити його рівень.

Ознаки надлишку селену:

  1. облисіння,
  2. запах часнику з рота,
  3. знебарвлення шкіри,
  4. руйнування зубів,
  5. втрата ваги,
  6. дратівливість,
  7. млявість.

Рівень селену визначають в лабораторії в крові, сечі, волоссі, нігтях. По волоссю роблять оцінку довготривалого прийому селену. Надлишок зазвичай визначають по сечі. Дивитися по сироватці крові теж досить інформативно.

Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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