Покращує імунну відповідь на вакцини: лікар назвала незамінний для здоров'я елемент

Незамінним для здоров'я елементом є селен. При його дефіциті у людини слабшає імунітет, з'являються проблеми шлунково-кишкового тракту, виникає депресія.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона назвала прості продукти, які можуть похвалитися високим вмістом селену.
В організмі людини селен знаходиться у формі селеноцистеїну. Проблема в тому, що вільний цистеїн підбирає конкурент селену - сірка. Ви можете бути перенасичені сіркою, якщо любите копчену ковбасу та інші напівфабрикати або живете в близькому сусідстві з випарами сірководню (сміттєві баки). Не отримавши необхідної кількості цистеїну, селен не може працювати за своїм призначенням.
До людини селен потрапляє з їжі: молюски, краби, субпродукти, яйця. Багато було публікацій про високий вміст селену у бразильських горіхах. Це не завжди так і залежить від концентрації в грунті і воді місця зростання.
Необхідний для перетворення неактивного гормону Т4 в активну форму Т3, тому для щитовидної залози необхідний постійно. При гіпотиреозі селен часто знаходиться в дефіциті.
Дефіцит селену часто виникає при патологіях шлунково-кишкового тракту, бо його всмоктування відбувається в тонкому кишечнику.
Краби - джерело селену (фото: pexels.com)
Підвищений рівень селену може надавати токсичну дію, тому при прийомі добавок необхідно моніторити його рівень.
Рівень селену визначають в лабораторії в крові, сечі, волоссі, нігтях. По волоссю роблять оцінку довготривалого прийому селену. Надлишок зазвичай визначають по сечі. Дивитися по сироватці крові теж досить інформативно.
Увага: не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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