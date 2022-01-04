Улучшает сон и помогает пищеварению: нутрициолог рассказала о доступном полезном напитке для зимы

Чтобы приготовить ромашковый чай, цветы сушат, а затем настаивают в горячей воде.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Многие люди любят ромашковый чай из-за его землистого и чуть сладкого вкуса. Кроме того, ромашковый чай богат антиоксидантами, которые могут сыграть роль в снижении риска некоторых заболеваний, и в нем нет кофеина.



Ромашка обладает свойствами, которые также способствуют сну и пищеварению:

1. Способствует сну —растение содержит антиоксиданты, которые помогут побыстрее наступить сонливости, а употребление ромашкового чая улучшает общее качество сна. Это происходит с помощью антиоксиданта апигенин, который связывается с определенными рецепторами в мозгу, что может способствовать сонливости и уменьшению бессонницы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Улучшает пищеварение — ромашка выступает противовоспалительным инструментом, который может обезопасить от диареи, тошноты, вздутия, газов.



Так же есть исследования, которые говорят о возможном предотвращении рака из-за антиоксидантов и контроля уровня глюкозы в крови, если пить чай во время еды. Из-за флавоновых антиоксидантов ромашка способствует здоровья сердца, и это тоже позитивно для нас. Поэтому нет повода не пить ромашку в эти прохладные вечера.