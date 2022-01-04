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Покращує сон і допомагає травленню: нутриціолог розповіла про доступний корисний напій для зими

Автор: Ольвія Агаркова

Зима - час чаю, адже цей напій допомагає нам зігрітися в холодну пору. Крім звичного зеленого, чорного і трав'яного у вигляді збору, можна використовувати просто аптечні варіанти, наприклад, ромашку.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла про користь ромашкового чаю для організму.

Щоб приготувати ромашковий чай, квіти сушать, а потім настоюють в гарячій воді.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато людей люблять ромашковий чай завдяки його землистому і трохи солодкому смаку. Крім того, ромашковий чай багатий антиоксидантами, які можуть зіграти роль у зниженні ризику деяких захворювань, і в ньому немає кофеїну.

Ромашка має властивості, які також сприяють сну і травленню:

1. Сприяє сну - рослина містить антиоксиданти, які допоможуть швидше наступити сонливості, а вживання ромашкового чаю покращує загальну якість сну. Це відбувається за допомогою антиоксиданту апігенін, який зв'язується з певними рецепторами в мозку, що може сприяти сонливості і зменшенню безсоння.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Покращує травлення - ромашка виступає протизапальним інструментом, який може убезпечити від діареї, нудоти, здуття, газів.

Так само є дослідження, які говорять про можливе запобігання раку через антиоксиданти і контроль рівня глюкози в крові, якщо пити чай під час їжі. Через флавонові антиоксиданти ромашка сприяє здоров'ю серця, і це теж позитивно для нас. Тому немає приводу не пити ромашку в ці прохолодні вечори.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Оксана Замановська розкрила схему простого і дієвого детокса для організму.

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