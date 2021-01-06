Уляна Супрун рассказала, как приготовить здоровую кутью: есть один нетрадиционный секрет

Уляна Супрун, которая недавно попрощалась с украинцами, успела в свое время дать много важных советов для здоровья. Некоторые из них касаются и праздничных блюд, например - рождественской кутьи.

И хотя все диетологи и врачи в один голос твердят, что кутья - это суперфуд, но есть все же несколько моментов, которые во время приготовления этого блюда могут испортить ее "целебные" свойства, и даже навредить вашему организму.

Итак, что нужно делать в процессе приготовления кутьи, чтобы она была еще более полезной, - читайте в советах Уляны Супрун, которые она опубликовала на своем сайте.

"Не передайте куті меду". Мед - не более целебный и не более естественный, чем обычный сахар. Для нас это добавленные моносахариды, еще и по большей части фруктоза, которая вредит бактериям кишечника и нашем жировому обмену. В сухофруктах и изюме сахара вдоволь.

Мойте пшеницу. Да, если ее не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и не-злаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов - противогрибкового яда. Нам он не нужен. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, либо поменять воду через час.

Орехи замачивать заранее не нужно. А вот промыть также стоит.

Кому-то пшеница может показаться твердой и недостаточно вкусной или сладкой. Есть один секрет, нетрадиционный. Попробуйте ее промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажное кухонное полотенце. Такое зерно начнет делать из крахмала декстраны и сахара, то есть будет слаще. А белок семени станет влажным и более доступным для пищеварения, потому с крепко сбитого ковалентными связями комка он превратится в живые небольшие белки в коллоидном состоянии.

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Напомним, недавно знаменитый Евгений Клопотенко дал пошаговый рецепт основного блюда на Святвечер.