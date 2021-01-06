Уляна Супрун розповіла, як приготувати здорову кутю: є один нетрадиційний секрет

Уляна Супрун, яка нещодавно попрощалася з українцями, встигла свого часу дати багато важливих порад для здоров'я. Деякі з них стосуються й святкових страв, наприклад - різдвяної куті.

І хоча усі дієтологи й лікарі в один голос твердять, що кутя - це суперфуд, але є все ж кілька моментів, які під час приготування цієї страви можуть зіпсувати її "цілющі" властивості, й навіть нашкодити вашому організму.

Отож, що потрібно робити у процесі приготування куті, аби вона була ще корисною, - читайте у порадах Уляни Супрун, які вона опублікувала на своєму сайті.

Не передайте куті меду. Мед - не цілющий і не природніший за буряковий цукор. Для нас це додані прості цукри, ще й здебільшого фруктоза, що шкодить бактеріям кишківника та нашому жировому обміну. В сухофруктах та родзинках цукру вдосталь.

Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки та не-злакові крупи, має на собі рештки фунгіцидів - протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.

Горіхи замочувати наперед не потрібно. А ось промити також варто.

Декому пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити із крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодше. А білок насінини стане вологим і більш доступним до травлення, бо з міцно збитого ковалентними зв’язками комка він перетвориться на живі окремішні білки в колоїдному стані.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що потрібно зробити у 2021 році.

Нагадаємо, нещодавно знаменитий Євген Клопотенко дав покроковий рецепт основної страви на Святвечір.