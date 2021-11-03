Упадок сил: нутрициолог назвала неожиданную причину нехватки железа у женщин

Упадок сил у женщин - "звоночек", что с организмом что-то не так (фото: pexels.com)

В наше время ферритин (показатель железа) 20 единиц у женщин - это уже неплохо. При этом идеальный идеал - хотя бы 40 единиц из 120 возможных. А ведь многие живут с ферритином в 7-15 единиц!

Решение этой проблеме находится "простое" - женщине просто дают железо и… все! Никто почти никогда не занимается проблемой обильных месячных, которые и приводят к нехватке железа. В лучшем случае витамин С посоветуют пить. А на самом деле - следует пересмотреть питание. Например, исключить сахарок и другие простые углеводы, которые быстро преобразуются в глюкозу.

При чем здесь сахар

Главная причина обильных месячных (и миомы, и эндометриоза в том числе) - переизбыток эстрогена.

Эстроген накапливается, когда он не может нормально пройти все стадии обработки в процессе вывода из тела.

Эстроген, чтобы покинуть тело, должен пройти 3 фазы: 1 и 2 происходят в печени, а третья - в кишечнике.

3 фаза может случиться после безупречных первой и второй + в кишечнике для ее осуществления нужно много клетчатки, к которой и прикрепляются гормоны. Но и это еще не все! Этому процессу не должно ничего мешать! А что этому может помешать, кроме как отсутствие нужного количества клетчатки? Сахарок и булочки! Да-да. Я не шучу.

Дело в том, что для расщепления простых углеводов нужен энзим с непроизносимым названием "бета-глюкуронидаза". Этот энзим… не только препятствует прикреплению эстрогенов к клетчатке, но и делает их более сильными.

Нехватка железа? Стоит пересмотреть питание (фото: pexels.com)

Простыми словами: обилие простых углеводов в пище (сладости, даже натуральные, белый хлеб и белый рис, много каш, неумеренное употребление фруктов, сухофруктов, меда, сиропов) мешает нормальному выводу отработавшего эстрогена из тела. Он накапливается, а итог - обильные месячные, нехватка железа, нулевая энергия и даже серьезные заболевания.

Что делать? Питание в этом вопросе играет ключевую роль. Изменив свой рацион, можно почувствовать существенные перемены.