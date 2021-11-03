Занепад сил: нутриціолог назвала несподівану причину нестачі заліза у жінок

Занепад сил у жінок- "дзвіночок", що з організмом щось не так (фото: pexels.com)

У наш час феритин (показник заліза) 20 одиниць у жінок - це вже непогано. При цьому ідеальний ідеал - хоча б 40 одиниць з 120 можливих. Але ж багато хто живе з феритином в 7-15 одиниць!

Рішення цієї проблеми знаходиться "просте" - жінці просто дають залізо і ...все! Ніхто майже ніколи не займається проблемою рясних місячних, які і призводять до нестачі заліза. У кращому випадку вітамін С порадять пити. А насправді - слід переглянути харчування. Наприклад, виключити цукор і інші прості вуглеводи, які швидко перетворюються в глюкозу.

До чого тут цукор

Головна причина рясних місячних (і міоми, і ендометріозу в тому числі) - надлишок естрогену.

Естроген накопичується, коли він не може нормально пройти всі стадії обробки в процесі виведення з тіла.

Естроген, щоб покинути тіло, повинен пройти 3 фази: 1 і 2 відбуваються в печінці, а третя - в кишечнику.

3-тя фаза може трапитися після першої і другої + в кишечнику для її здійснення потрібно багато клітковини, до якої і прикріплюються гормони. Але і це ще не все! Цьому процесу не повинно нічого заважати! А що цьому може перешкодити, крім як відсутність потрібної кількості клітковини? Цукор і булочки! Так-так. Я не жартую.

Справа в тому, що для розщеплення простих вуглеводів потрібен ензим з невимовною назвою "бета-глюкуронідаза". Цей ензим ...не тільки перешкоджає прикріпленню естрогенів до клітковини, але і робить їх сильнішими.

Брак заліза? Варто переглянути харчування (фото: pexels.com)

Простими словами: велика кількість простих вуглеводів в їжі (солодощі, навіть натуральні, білий хліб і білий рис, багато каш, надмірне вживання фруктів, сухофруктів, меду, сиропів) заважає нормальному виведенню відпрацьованого естрогену з тіла. Він накопичується, а підсумок - рясні місячні, нестача заліза, нульова енергія і навіть серйозні захворювання.

Що робити? Харчування в цьому питанні відіграє ключову роль. Змінивши свій раціон, можна відчути істотні зміни.