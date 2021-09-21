Утомила хроническая усталость: врач рассказала, что есть для энергетического запаса

Хроническая усталость - нередкая жалоба врачам, может быть вызвана банальной нехваткой йода в организме.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.
Основная функция йода - участие в производстве гормонов щитовидной железы, которые в свою очередь отвечают за скорость обмена веществ. Все, наверное, знают, что щитовидка - это главный энергетик в нашем теле.
Поэтому, когда ко мне приходят с жалобами на хроническую усталость, да еще с лишним весом, сразу отправляю сдавать анализы на гормоны щитовидной железы.
Йод нам нужен ежедневно, он не накапливается в организме. Щитовидка взяла нужную дозу, излишки вывелись с мочой. Утром нужна следующая порция.
Оцените свой рацион в плане источников йода? Морская капуста, морепродукты, рыба, фейхоа, хурма. Это самые очевидные продукты, содержащие йод. Органический йод. Это важно.
Вот к такому списку проблем может привести только лишь дефицит йода в питании.
Чем восполнять? Для себя я выбрала ламинарию в виде добавки в капсулах и в форме геля. Я их чередую.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
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