Утомила хроническая усталость: врач рассказала, что есть для энергетического запаса

Основная функция йода - участие в производстве гормонов щитовидной железы, которые в свою очередь отвечают за скорость обмена веществ. Все, наверное, знают, что щитовидка - это главный энергетик в нашем теле.

Если не хочется вставать с постели по утрам, пора что-то менять (фото: pexels.com)

Поэтому, когда ко мне приходят с жалобами на хроническую усталость, да еще с лишним весом, сразу отправляю сдавать анализы на гормоны щитовидной железы.

Йод нам нужен ежедневно, он не накапливается в организме. Щитовидка взяла нужную дозу, излишки вывелись с мочой. Утром нужна следующая порция.

Оцените свой рацион в плане источников йода? Морская капуста, морепродукты, рыба, фейхоа, хурма. Это самые очевидные продукты, содержащие йод. Органический йод. Это важно.

Йод необходим организму каждый день (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Симптомы, по которым можно заподозрить дефицит йода:

хроническая усталость

гипотиреоз

сухие ломкие волосы, выпадение волос

сухая кожа

депрессия

нарушения менструального цикла у женщин

снижение потенции у мужчин

головные боли

снижение интеллекта

замедление развития у детей

сердечно-сосудистые проблемы

Вот к такому списку проблем может привести только лишь дефицит йода в питании.

Чем восполнять? Для себя я выбрала ламинарию в виде добавки в капсулах и в форме геля. Я их чередую.

Проконсультируйтесь со своим врачом.