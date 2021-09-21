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Утомила хроническая усталость: врач рассказала, что есть для энергетического запаса

Автор: Татьяна Турчаникова

Хроническая усталость - нередкая жалоба врачам, может быть вызвана банальной нехваткой йода в организме.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.

Основная функция йода - участие в производстве гормонов щитовидной железы, которые в свою очередь отвечают за скорость обмена веществ. Все, наверное, знают, что щитовидка - это главный энергетик в нашем теле.

Если не хочется вставать с постели по утрам, пора что-то менять (фото: pexels.com)

Поэтому, когда ко мне приходят с жалобами на хроническую усталость, да еще с лишним весом, сразу отправляю сдавать анализы на гормоны щитовидной железы.

Йод нам нужен ежедневно, он не накапливается в организме. Щитовидка взяла нужную дозу, излишки вывелись с мочой. Утром нужна следующая порция.

Оцените свой рацион в плане источников йода? Морская капуста, морепродукты, рыба, фейхоа, хурма. Это самые очевидные продукты, содержащие йод. Органический йод. Это важно.

Йод необходим организму каждый день (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Симптомы, по которым можно заподозрить дефицит йода:

  • хроническая усталость
  • гипотиреоз
  • сухие ломкие волосы, выпадение волос
  • сухая кожа
  • депрессия
  • нарушения менструального цикла у женщин
  • снижение потенции у мужчин
  • головные боли
  • снижение интеллекта
  • замедление развития у детей
  • сердечно-сосудистые проблемы

Вот к такому списку проблем может привести только лишь дефицит йода в питании.

Чем восполнять? Для себя я выбрала ламинарию в виде добавки в капсулах и в форме геля. Я их чередую.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше врач рассказала, как убрать из жизни стресс, раздражительность и наладить сон.

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