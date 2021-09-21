Втомила хронічна втома: лікар розповіла, що їсти для енергетичного запасу

Основна функція йоду - участь у виробництві гормонів щитовидної залози, які в свою чергу відповідають за швидкість обміну речовин. Всі, напевно, знають, що щитовидка - це головний енергетик в нашому тілі.

Якщо не хочеться вставати з ліжка вранці, пора щось міняти (фото: pexels.com)

Тому, коли до мене приходять зі скаргами на хронічну втому, та ще із зайвою вагою, відразу відправляю здавати аналізи на гормони щитовидної залози.

Йод нам потрібен щодня, він не накопичується в організмі. Щитовидка взяла потрібну дозу, надлишки вивелися з сечею. Вранці потрібна наступна порція.

Оцініть свій раціон в плані джерел йоду? Морська капуста, морепродукти, риба, фейхоа, хурма. Це найбільш очевидні продукти, що містять йод. Органічний йод. Це важливо.

Йод необхідний організму кожен день (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Симптоми, за якими можна запідозрити дефіцит йоду:

хронічна втома

гіпотиреоз

сухе ламке волосся, випадання волосся

суха шкіра

депресія

порушення менструального циклу у жінок

зниження потенції у чоловіків

головний біль

зниження інтелекту

уповільнення розвитку у дітей

серцево-судинні проблеми

Ось до такого списку проблем може привести тільки дефіцит йоду в харчуванні.

Чим заповнювати? Для себе я вибрала ламінарію у вигляді добавки в капсулах і в формі гелю. Я їх чергую.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.