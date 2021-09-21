Втомила хронічна втома: лікар розповіла, що їсти для енергетичного запасу

Хронічна втома - нерідка скарга лікарям, може бути викликана банальною нестачею йоду в організмі.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.
Основна функція йоду - участь у виробництві гормонів щитовидної залози, які в свою чергу відповідають за швидкість обміну речовин. Всі, напевно, знають, що щитовидка - це головний енергетик в нашому тілі.
Тому, коли до мене приходять зі скаргами на хронічну втому, та ще із зайвою вагою, відразу відправляю здавати аналізи на гормони щитовидної залози.
Йод нам потрібен щодня, він не накопичується в організмі. Щитовидка взяла потрібну дозу, надлишки вивелися з сечею. Вранці потрібна наступна порція.
Оцініть свій раціон в плані джерел йоду? Морська капуста, морепродукти, риба, фейхоа, хурма. Це найбільш очевидні продукти, що містять йод. Органічний йод. Це важливо.
Ось до такого списку проблем може привести тільки дефіцит йоду в харчуванні.
Чим заповнювати? Для себе я вибрала ламінарію у вигляді добавки в капсулах і в формі гелю. Я їх чергую.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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