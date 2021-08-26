Варить или жарить: нутрициолог призналась, какой способ готовки сохранит витамины в еде
Благодаря ТВ мы все давно усвоили, что пищу лучше варить, чем жарить. Да, действительно, масло или любой другой жир добавлять не нужно, значит, калорийность не увеличивается. А если вы услышите, что при варке мы значительно уменьшаем пользу продукта, вы, наверняка, удивитесь!
Такое заявление сделала в своем Instagram нутрициолог Катерина Тихонова.
Какой способ приготовления еды самый полезный
- Крахмалистые продукты (зерновые, макаронные изделия, картофель, буряк, морковь, батат, тыква) нужно варить.
- В некоторых "диетах" рекомендуют замачивать гречку или рис на ночь, а потом есть сырыми. Не делайте так, потому что в составе этих круп содержится крахмал, который в сыром виде нашим организмом не усваивается.
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Полезно ли жареное мясо? (фото: instagram.com/tikhonova_kv)
- Но стоит нагреть ту же гречку или рис в воде до 50-60 градусов, этот углевод разбухнет и станет доступен нашему организму.
- Крупы лучше запаривать в термосе, заливая на несколько часов подсоленной горячей водой.
- Если вы варите овощи, то лучше всего варить их неочищенными, в кожуре, помещая в кипящую подсоленную воду, чтобы максимально сохранить питательные вещества. А еще лучше - варить их на пару, тогда экстрагирование (удаление) минералов и витаминов идет только с поверхностного слоя овощей.
- С мясом и рыбой тоже не все просто!
Ягоды сохраняют виатмины и после заморозки (фото: instagram.com/tikhonova_kv)
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Когда мы варим, в них останется меньше белка и больше жира, чем после обжаривания! Вот вам и полезное вареное мясо…
Объясняется это довольно просто: в процессе варки часть белков в составе мяса переходит в бульон, тогда как при жарке образуется корочка, препятствующая потере питательных элементов.
А так как мы жарим мясо при температуре 180 градусов, а варим только при 100, то при обжаривании продуктов на сковороде из них вытапливается больше жира, чем в процессе их отваривания в кастрюле.
Безусловно, лучше жарить на тефлоновых или сковородах-гриль, чтобы не "добавлять" дополнительный жир.
- Минимальные потери пищевых веществ наблюдаются при тушении и запекании.
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