Вернуть свежесть: нутрициолог назвала топ-5 продуктов, которые спасут кожу после праздников

Праздники еще даже не на финишной прямой, а лицо в зеркале уже перестало нравиться... Знакомо? Все дело – в любимых, но не самых полезных салатах с майонезом и коктейлях с алкоголем.
К счастью, восстановить свежий вид лица можно, просто изменив свое питание.
Нутрициолог Анна Гоголева в своем Instagram назвала пять продуктов, которые стоит жобавлять в свой рацион еедневно. Лицо скажет спасибо!
1. Ягоды
По-моему мнению, ягоды – один из самых ценных природных продуктов для здоровья и красоты.
Они содержат рекордное количество антиоксидантов, уменьшают боль в суставах, заботятся о здоровье сосудов и хорошей работе мозга! Богатейший состав минералов, витаминов и полезных кислот позволяют защитить кожу, смягчить ее, избавить от пигментации.
Восстанавливают упругость кожи и цвет, благодаря бето-каротину, а также тонизируют.
2. Морковь
Она полезна не только для нашего зрения и кишечника! Морковь богата бетокаротином, витаминном А и защищает кожу от фотостарения.
3. Цитрусовые
Содержат большое количество витаминов, антиоксидантов, а также снижают уровень плохого холестерина, улучшают кровообращение, а также снижают уровень мочевой кислоты и улучшают работу почек. К тому же, цитрусовые борятся с воспалительными процессами в организме.
4. Авокадо
Это невероятно ценный продукт, содержащий фолиевую кислоту, Омега-3 жирные кислоты, витамины и антиоксиданты. Это продукт позаботится об упругости вашей кожи, цвете лица.
Также предотвращает образование мелких мимических морщин.
5. Растительные масла холодного отжима
Кедровое масло – самый богатый витамином Е продукт! Он омолаживает организм и каждую клеточку нашего тела! Делает кожу упругой, устраняет отеки, растяжки.
Проникая в клеточную мембрану, кедровое масло усиливает ее питание и детокс, тем самым улучшая работу клетки и всего организма! А также кедровое масло стимулирует выработку коллагена и эластина.
Оно абсолютно не аллергеннено.
Для наружного ухода рекомендую добавлять несколько капель этого масла в лосьоны, крема и другие средства по уходу за кожей.
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