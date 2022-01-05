Вернуть свежесть: нутрициолог назвала топ-5 продуктов, которые спасут кожу после праздников

7 продуктов для красоты кожи

1. Ягоды

По-моему мнению, ягоды – один из самых ценных природных продуктов для здоровья и красоты.

Они содержат рекордное количество антиоксидантов, уменьшают боль в суставах, заботятся о здоровье сосудов и хорошей работе мозга! Богатейший состав минералов, витаминов и полезных кислот позволяют защитить кожу, смягчить ее, избавить от пигментации.

Восстанавливают упругость кожи и цвет, благодаря бето-каротину, а также тонизируют.

2. Морковь

Она полезна не только для нашего зрения и кишечника! Морковь богата бетокаротином, витаминном А и защищает кожу от фотостарения.

3. Цитрусовые

Содержат большое количество витаминов, антиоксидантов, а также снижают уровень плохого холестерина, улучшают кровообращение, а также снижают уровень мочевой кислоты и улучшают работу почек. К тому же, цитрусовые борятся с воспалительными процессами в организме.

Усталость как рукой снимет (фото: pexels.com)

4. Авокадо

Это невероятно ценный продукт, содержащий фолиевую кислоту, Омега-3 жирные кислоты, витамины и антиоксиданты. Это продукт позаботится об упругости вашей кожи, цвете лица.

Также предотвращает образование мелких мимических морщин.

5. Растительные масла холодного отжима

Кедровое масло – самый богатый витамином Е продукт! Он омолаживает организм и каждую клеточку нашего тела! Делает кожу упругой, устраняет отеки, растяжки.

Проникая в клеточную мембрану, кедровое масло усиливает ее питание и детокс, тем самым улучшая работу клетки и всего организма! А также кедровое масло стимулирует выработку коллагена и эластина.

Оно абсолютно не аллергеннено.

Для наружного ухода рекомендую добавлять несколько капель этого масла в лосьоны, крема и другие средства по уходу за кожей.